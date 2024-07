Theologen sagen, das Problem für den Vatikan sei nicht allein die wachsende Zahl von Menschen, die Maria gesehen haben wollen. Es sei vor allem die Unruhe, die solche Erscheinungen in Gemeinden auslösen, und die Medienhysterie. Die katholische Kirche ist eine alte Institution. Sie mag keine Aufregung. Und behält gern die Kontrolle – auch über das Bedürfnis der Menschen nach Wundern. Gibt es Wunder? Beweisen sie Gottes Existenz? Für die Kirche sind solche Fragen heikel. Sie können ein fein austariertes Machtgefüge aus der Balance bringen. Der katholischen Lehre zufolge hat Gott mit Christi Menschwerdung alles gesagt – die Offenbarung ist damit abgeschlossen. Wunder wie Marienerscheinungen gelten deshalb als sogenannte Privatoffenbarungen. Sie ergänzen die Worte der Bibel nicht. Sie sind nur eine Art Hilfestellung. Ob diese wirklich von Gott stammt, kann nach dem Verständnis der Kirche nur sie selbst entscheiden. Die Marien-Prüfstelle – so sagen Beobachter des Vatikans – diene vor allem dazu, vermeintliche Marienerscheinungen abzumoderieren und die Untersuchungsberichte in den Tiefen eines Archivs verschwinden zu lassen.

„Buongiorno, cari amici!“ Daniela del Gaudio begrüßt die Gesichter, die auf dem Computerbildschirm auftauchen. Das Seminar soll die Teilnehmer für den Fall vorbereiten, dass auch in ihren Gemeinden ein Mensch glaubt, Maria gesehen zu haben. Wer Maria besser kennt, so ihr Kalkül, ist wachsamer gegenüber Träumern und Betrügern. Ihre Erzählungen über Maria illustriert sie mit Malerei von Mantegna und Michelangelo, mit Zeichnungen aus der Renaissance und Skulpturen aus dem Barock: Maria als Mutter, die den Leichnam des Sohnes betrauert, als Frau, die mutig ihren Glauben bekennt: „Als sich die Jünger nach Jesu Tod verirren, ermahnt Maria die Zweifelnden. Sie führt die Christen an, sie stiftet Gemeinschaft.“ Maria, das ist del Gaudios Botschaft, verteilt Zuspruch und Kraft, nicht Gnocchi und Pizza.

Del Gaudio ordnet ihre auf dem Tisch verstreut liegenden, in einer runden Handschrift verfassten Notizen. Wenn sie auf dem Stuhl nach hinten rutscht, berühren ihre Füße kaum den Boden. Die Haut ihrer Hände ist glatt, schnell wischen ihre Finger über das Samsung-Mobiltelefon. Sein Bildschirmschoner zeigt ein Gemälde des Barockmalers Guido Reni: Maria in einem blau strahlenden Umhang, von gleißendem Licht umfangen. Gleich wird sie ein OnlineSeminar für Mitarbeitende von Gemeinden in Europa, Afrika und Lateinamerika geben. Sein Titel: Wer ist Maria von Nazareth?

Wenige Wochen später stand sie, gerade 18 Jahre alt geworden, vor dem Kloster in Pietradefusi, unweit ihrer Heimatstadt Avellino. Die Franziskanerinnen öffneten ihr das Tor. Sie trat ein und hat den Schritt nie bereut, sagt sie. Seit damals trägt sie den Habit, die Ordenstracht. Ein graues Kleid aus festem Tuch, zusammengehalten vom Zingulum, einer weißen Kordel, in die drei Knoten geknüpft sind für die drei Gelübde Armut, Keuschheit und Gehorsam. Als ihre Zeit als Novizin nach drei Jahren 1988 endete, tauschte sie mit dem Ablegen des ewigen Gelübdes den weißen gegen den blauen Schleier, die Farbe der Maria Immaculata, der unbefleckten Empfängnis Mariens.

Daniela del Gaudio wurde 1967 in Avellino in Kampanien geboren. Dort ziehen die Gläubigen einmal im Jahr auf den Monte Vergine und beten in der nur von Kerzen erhellten Nacht vor einer Maestà, einer thronenden Madonna mit dem Jesuskind. Sie habe diese Prozessionen geliebt, erzählt sie, und mit 15 Jahren das erste Mal gespürt, Nonne werden zu wollen. Für ihre Berufung habe Maria ihr die Kraft gegeben. Auf einer Wallfahrt nach Lourdes: An der Grotte von Massabielle, da, wo der 14-jährigen Bernadette Soubirous 1858 die Jungfrau erschienen sein soll, habe sie gebetet: „Madonna, wenn du mir die Kraft gibst, Nonne zu sein, werde ich zurückkommen und dir danken.“ Gleich daneben betete ihre Mutter mit lauter Stimme, damit sie es hören konnte: „Madonna, erlaube meiner Tochter nicht, Nonne zu werden.“

Doch auch weil die Kirche, als Institution des Übernatürlichen, übernatürliche Erscheinungen nicht einfach zurückweisen kann, hat sie die Prüfstelle eingerichtet. Für die heikle Aufgabe, das Übernatürliche vom Übertriebenen zu trennen, scheint Daniela del Gaudio die Idealbesetzung zu sein. An der Päpstlichen Marianischen Akademie in Rom hat sie Mariologie studiert, die theologisch-wissenschaftliche Lehre von Maria. Mariologisch versiert, leugnet die Nonne zwar nicht die Möglichkeit mystischer Erscheinungen; wer glaubt, Maria zu sehen und mit ihr zu sprechen, ist für sie erst einmal ein Verbündeter im Glauben. Wer aber versucht, Marias Erscheinen zu belegen, dem begegnet sie mit dem Misstrauen einer Untersuchungsrichterin. Künftig wird sie dazu auf neue Richtlinien zurückgreifen können. Damit will der Vatikan transparenter und schneller auf vermeintliche Erscheinungen reagieren. Wunder werden zwar nicht explizit ausgeschlossen, es wird aber fünf weitere abstufende Kategorien geben. Sie reichen von der Empfehlung, das Phänomen weiter zu beobachten, bis zum Verbot – wie im Fall von Trevignano.

Ist das Christentum zu emotional geworden?

Daniela del Gaudio versteht ihre Beobachtungsstelle als Dienstleistung an den Gläubigen. „Wir hatten als Kirche das Gefühl, eine Antwort auf die Flut der Erscheinungen geben zu müssen“, sagt sie unter den Bögen des Kreuzgangs, in dessen Hof ein Franziskaner im Sommer Zucchini und Tomaten anbaut. Sie zeigt abrupt mit einer Hand nach rechts: „Dort erscheint eine Madonna in einer Wolke.“ Sie zeigt nach links: „Dort beginnt die Sonne zu tanzen.“ Sie hat ihre Schwierigkeiten mit solchen Berichten. Das Christentum sei heute sehr emotional geworden. Die Menschen suchten nach dem Übernatürlichen, nicht nach dem Wesentlichen, der Wahrheit in den Worten der Heiligen Schrift. Sie beginnt mit ihrer Untersuchung eines Falls erst, wenn ein Bischof sie um ihre Hilfe bittet. Das passiert in der Regel dann, wenn die vermeintliche Erscheinung in den Gemeinden des Bistums für Unruhe sorgt. Vielleicht pilgern schon Menschen an den Ort, an dem ein Mensch Maria gesehen haben will oder mit ihr zu sprechen meint.

Eine Wallfahrt ist wie ein Gebet mit den Füßen. Daniela del Gaudio will den Grund für das Gebet kennen. Wie eine Kriminalistin studiert sie die Berichte der Menschen, die Maria gesehen haben wollen, sichtet Aussagen von Zeugen, hört sich die Einschätzungen der Kirchenleitung vor Ort an, vergleicht ihre Recherchen akribisch mit historischen Dokumenten von Marienerscheinungen. In der Regel kommt sie dann schon zu dem Ergebnis, dass die Erscheinung nicht echt ist. Weil Marias vermeintliche Aussagen der Überlieferung in der Bibel widersprechen oder weil sie manipulativ sind und die Gläubigen ausnutzen wollen.