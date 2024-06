Immer weniger Katholiken: Gehört das Christentum noch zu Österreich?

In der Bischofskonferenz unter dem Vorsitz des Salzburger Erzbischofs Franz Lackner leitet der Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz das Referat für Pastoral, Katechese und Evangelisierung. Damit ist er für die Rundumbetreuung der Katholiken im Alltag und in Glaubensfragen zuständig. Zur Situation in den Wiener Schulen nimmt er auf Anfrage von profil so Stellung: „Ich sehe es eher als Herausforderung für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften, auch in einer Minderheitensituation unseren Glaubensüberzeugungen treu zu bleiben und die Gesellschaft im christlichen Sinn mitzugestalten.“

Als Kipppunkt könnte der 11. Juni 2024 in die katholische Geschichte des Landes eingehen. An diesem Tag präsentierte der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, NEOS, eine Erhebung, wonach der katholische Glaube in öffentlichen Volksschulen der Bundeshauptstadt zum Minderheitenprogramm wurde. Die stärkste Gruppe machen mit 35 Prozent Kinder muslimischen Glaubens aus. Danach kommt die Gruppe der Schüler ohne religiöses Bekenntnis mit 26 Prozent. Erst an dritter Stelle folgen die Katholiken mit 21 Prozent. Christlich-orthodox sind 13 Prozent, protestantisch zwei Prozent. Betrachtet man den gesamten Pflichtschulbereich in Wien, sind die Zahlen noch dramatischer. 39 Prozent der Pflichtschüler sind Muslime, 23 Prozent ohne Bekenntnis und 19 Prozent Katholiken.

Hinter den Zahlen steckt eine dramatische Dynamik. Der Trend in Wien wird sich fortsetzen und bald auch in den größeren Städten deutlich werden. Laut der aktuellen kirchlichen Statistik lebten mit Stichtag 31. Dezember 2022 4,73 Millionen Katholiken in Österreich. Dies entspricht auf Basis von Daten der Statistik Austria 52,7 Prozent der Bevölkerung. Extrapoliert man die Zahlen, beträgt der derzeitige Anteil der Katholiken 50,5 Prozent. Und in absehbarer Zeit – nach manchen Statistiken bereits im heurigen Herbst – werden die Katholiken weniger als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ausmachen, so sicher wie das Amen im Gebet. Bald sind die Katholiken also in der Minderheit.

Ende der Volkskirche

„Die Volkskirche kommt in vielen Bereichen an ihr Ende“, sagt Gabriele Eder-Cakl – und kaum ein Bischof würde ihr widersprechen. Eder-Cakl ist Leiterin des Österreichischen Pastoralinstituts der Bischofskonferenz. Vergangenen Montag sitzt sie in ihrem Büro am Stephansplatz mit prächtigem Blick auf den Dom. 1951 waren noch 91 Prozent der Österreicher katholisch. Nun kann die Kirche nicht mehr für sich beanspruchen, das ganze Volk zu repräsentieren. „Wir leben nun mal in dieser Welt. Die Gesellschaft ist, wie sie ist, und wir müssen mit den Bedingungen, die wir vorfinden, umgehen“, sagt Eder-Cakl.

Diese Welt bedeutet: Freizeit statt Religionsausübung; Überstunden statt Gebetsstunden; Shopping-Kathedrale statt Kirchgang. Eder-Cakl: „Es ist klar, dass die Menschen heutzutage am Sonntagvormittag auch anderes zu tun haben, als in den Gottesdienst zu gehen.“ Trotzdem sei man „ein kompletter Christ“.

Als junge Frauen sind Ute und Sabine zuerst aus der Kirche ausgetreten und nach Jahren wiedereingetreten. Im Gespräch mit profil haben sie darum gebeten, anonym zu bleiben. Die eigene Religion sei nichts, worüber man öffentlich spricht. Nicht einmal jetzt, nachdem sie als Erwachsene die Entscheidung getroffen haben, in die Kirche zurückzukehren. Beide Frauen sind am Land aufgewachsen, wurden katholisch erzogen. Ute kommt aus Kärnten, Sabine lebt in Oberösterreich. Die katholische Kirche prägte einen großen Teil ihrer Kindheit. Der Glaube galt als Tradition und der Besuch von sonntäglichen Gottesdiensten als Gebot. Doch je älter sie wurden, desto stärker verspürten sie den Drang, sich davon zu lösen. Bei Ute war es die Neugier auf etwas Neues. Sie suchte eine andere Religion, in der sie sich besser aufgehoben fühlte. Bei Sabine waren es die Missbrauchsskandale und die fehlende Spiritualität, die sie zum Austritt veranlassten: „In der Kirche ging es nur darum, brav zu sein und kleingehalten zu werden. Die Schafe hatten zu schweigen und zu lauschen. Andernfalls kommt Gott, der mit Sünden als Strafe droht.“ Irgendwann konnten sie ihre Unzufriedenheit nicht länger ignorieren und stellten sich die Frage: Warum bin ich überhaupt noch in diesem Verein? Doch die erleuchtende Erklärung blieb aus. Beide Frauen lösten mit einem Formular ihre amtliche Beziehung mit der Kirche auf.

Rekord bei Kirchenaustritten

Eine Entscheidung, die im Jahr 2022 insgesamt 90.975 Katholiken trafen, so viele wie nie zuvor. Ein Grund: Die Österreicher sind immer weniger religiös, wie eine neue Studie, die vom ORF beauftragt und in Kooperation mit der Universität Wien erarbeitet wurde, belegt. Demnach glauben nur noch 22 Prozent der in Österreich lebenden Menschen an Gott – ein historischer Tiefstand. Gleichzeitig finden 71 Prozent, dass Religion nach wie vor wichtige Werte vermittelt. Der Widerspruch zeigt: Glaube und Kirche hängen nicht zwingend zusammen.

Nach ihrem Austritt lebte Sabine sieben Jahre lang ohne Bekenntnis. Ute trat nach 20 Jahren vor wenigen Wochen wieder ein. In der Zwischenzeit war das Leben der Ex-Katholikinnen ein Sammelsurium aus Spirituellem, mit dem Ziel, den vermeintlich verborgenen Sinn des Lebens wiederzufinden. Ute wurde zur Buddhistin, Sabine machte eine Ausbildung zur Yogalehrerin.

Obwohl beide mit der neuen Ausrichtung ihres Lebens zufrieden waren, schlich sich im Lauf der Jahre das einst vertraute Gefühl ein, und die Sehnsucht nach der Kirche wurde größer. Sie fingen an, einen inneren Zuzug hin zur Kirche zu spüren, und wollten wieder ein Teil der sakralen Gemeinschaft werden. „Es fühlte sich an wie Heimkommen“, sagt Sabine, die ihr Leben ohne zwischenzeitliche Religionszugehörigkeit trotzdem „nach christlichen Werten“ ausgerichtet habe. Ähnlich wie Ute, für die eine Reversion die „logische Schlussfolgerung“ gewesen sei. Schließlich habe sie nach ihrem Austritt nie aufgehört zu glauben.