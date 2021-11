Nicholas Ofczarek: „Schrecklicherweise liegen mir zerstörte Charaktere“

profil: Merken Sie solche falschen Töne gleich?

Ofczarek: In der Sekunde, sofort. Und dann setzt auch gleich ein Schamgefühl ein.

profil: Was empfinden Sie als solche falschen Töne?

Ofczarek: Wenn ich zu laut bin, zu normal, zu äußerlich oder auch zu viel mache. Beim Scheitern gibt es sehr viele Möglichkeiten.

profil: Nach über 30 Jahren in dem Beruf kann man sich auf die Routine nicht verlassen?

Ofczarek: Routine ist tödlich. Und bedeutet Stillstand. Du musst dich hingeben, alles andere ist sinnlos und führt zu nichts. Auch auf die Gefahr hin, dass manche deine Hingabe falsch verstehen, vielleicht auch missbrauchen und du darin verbrennst.

profil: Ihr Kollege Thomas Stipsits hat kürzlich auf Instagram seinen temporären Rückzug aufgrund eines Burnouts verkündet. Wie finden Sie diesen Schritt?

Ofczarek: Ich habe ihm dazu gratuliert. In dieser leistungsbesessenen Gesellschaft sind solche Aussagen durchaus heilsam.

profil: Wir sitzen hier im sogenannten Erzherzogzimmer des Burgtheaters, einer Bühne, der Sie zwei Jahre lang den Rücken gekehrt haben. Sie haben am 18. November in der Regie von Johan Simons in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ Premiere.

Ofczarek: Ich war nie weg, ich habe zwei Produktionen, „Mephisto“ und „Diese Geschichte von Ihnen“, immer wieder gespielt. Ich habe nur nichts Neues probiert. Ich wollte einfach mehr drehen. Im Rückblick auf mein Theaterleben habe ich vielleicht den Fehler gemacht, mir die Dinge oft zu sehr zu Herzen gehen zu lassen.

profil: Mangelte es Ihnen an Anerkennung?

Ofczarek: Um Gottes willen, nein! Es sind diese Machtspiele, die mich am Theater so wahnsinnig gemacht haben und machen. Da konnte ich auch richtig jähzornig werden. Aber unser Regisseur Johan Simons, ein 75-jähriger Holländer, braucht das nicht, deswegen bin ich in ihn auch schwer verliebt. Wir arbeiten das erste Mal zusammen, und es ist eine glückhafte Begegnung. Genauso wie die mit dem Regisseur der „Ibiza Affäre“, mit Christopher Schier. Ich hatte ein gutes Jahr, was neue Begegnungen betrifft. Simons hat keine Machtspiele notwendig, er ist einfach der Chef, aber auf eine natürliche Art und Weise.

profil: Hat sich der Jähzorn verflüchtigt?

Ofczarek: Ja. Wahrscheinlich. Früher habe ich schon manchmal unter Fluchsalven wie „Alles Verräter!“ den Probenraum verlassen.

profil: Haben Sie sich danach geschämt?

Ofczarek: Ein bisserl. Aber wenn man sich zu viel schämt, hört man ja auf zu existieren.

profil: Und wie reagieren Sie heute, wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht?

Ofczarek: Man wird älter und damit auch gelassener. Gelassenheit ist ganz wichtig, immer, nicht nur im Beruf. Wenn ich Übergriffe beobachte, mache ich noch immer den Mund auf. Und zwar gleich. Mein Vater (der Opern- und Operettensänger Klaus Ofczarek,

gestorben 2020, Anm.) war auch kein angenehmer Zeitgenosse. Der hat sich während seiner ganzen Karriere gegen Autoritäten aufgelehnt. Deswegen mussten wir auch alle vier Jahre umziehen. Nach zwei Jahren hieß es oft: „Der Intendant XY ist ein solcher Kretin!“, und noch zwei Jahre später musste ich als Kind schon wieder in einer anderen Stadt neue Freunde finden.

profil: Das Theater stand ja nicht nur als Ort sexueller Übergriffe in der #MeToo-Debatte im Kreuzfeuer, sondern auch im Zusammenhang mit Machtmissbrauch und sogenannten toxischen Arbeitsverhältnissen.