Austria Wien sucht Märchenprinz

„Die sagen: Wir wollen die Mehrheit und am besten alles“

Nun bleibt der Austria nichts anderes übrig, als sich wie auf dem Bazar feilzubieten. Vorstand Markus Kraetschmer, 49, weißes Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, wirkt dieser Tage müde und kämpferisch zugleich. Mit einer „hohen zweistelligen Zahl“ an Investoren wurden Gespräche geführt. Das internationale Fußballgeschäft ist zu einer Art Tinder für vermögende Männer und flirtwillige Klubs geworden. Immer mehr Investoren drängen auf den Markt und halten sich zuweilen einen Harem an Fußballvereinen.

In Österreich gibt es dabei ein kleines Problem: Investoren können nur 49,9 Prozent der Anteile erwerben, der Verein muss im Besitz der Mehrheit bleiben. Während in England, Spanien oder Frankreich Fußballklubs mit Haut und Haaren von Scheichs und Oligarchen erworben werden, sind diese über das hiesige Bundesliga-Reglement erstaunt. „Die sagen: Wir wollen die Mehrheit und am besten alles“, erklärt Hensel.

Die Austria ist trotzdem ein attraktives Schnäppchen. Ein Investor müsste für die 49,9 Prozent wohl nicht mehr als 10 Millionen Euro auf den Tisch legen. Das könnte sich schnell lohnen. Denn: Fünf von zwölf Vereinen erhalten in Österreich einen Europacup-Startplatz. Der Einzug in die Champions League bringt mindestens 15 Millionen Euro, die Europa League drei Millionen. Der LASK verdiente in der Vorsaison alleine durch UEFA-Gelder 14 Millionen.

Die Austria ist zudem bereit, dem Geldgeber sehr, sehr viel Einfluss einzuräumen. Die Verträge der Vorstände Kraetschmer und Stöger sowie von 12 Spielern laufen aus – zudem endet die Amtszeit von Präsident Hensel. Der neue Geldgeber soll zukünftig freie Hand haben. Nur der Klubname, das Logo und die violette Vereinsfarbe seien unantastbar. „Vielleicht wollen sie im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich etwas Neues. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten“, erklärt Kraetschmer pflichtbewusst.

Besonders gute Erfahrungen hat man mit potenten Geldgebern zuletzt nicht gemacht. Vor einigen Jahren unterschrieb die Austria einen Sponsoren-Deal, der kolportierte zehn Millionen Euro hätte bringen sollen – doch der Großsponsor zahlte nicht. Die Austria musste das Geld heuer abschreiben. Um wen es sich dabei handelt, will der Verein nicht verraten. Kolportiert wird ein Unternehmen aus Saudi-Arabien. Einklagen wolle man die Millionen nicht, betont Kraetschmer. Man sei in Gesprächen, hoffe noch auf das Geld, zudem sollen andere Geldgeber nicht verschreckt werden. Wie man einen ähnlichen Reinfall bei der Suche nach einem Investor verhindern will? Man habe daraus gelernt und lasse die Kandidaten genau prüfen, „auch wenn eine gewisse Unsicherheit bleibt“, gesteht Hensel.

Eigentlich verfügt die Austria in ihren Gremien über exzellente Wirtschaftskompetenz. Neben Hensel sitzen dort der ehemalige Finanzminister Josef Pröll, UniCredit-Bank-Austria-Vorstand Robert Zadrazil; Vertreter von T-Mobile, REWE, Generali und OMV. Im Austria-Umfeld sind viele von den honorigen Herren enttäuscht. „Hensel war REWE-Vorstand, mit der Betonung auf war“, kritisiert Herbert Prohaska. „Wenn du in Pension bist, ist dein Einfluss beendet.“ Trotzdem glaubt Prohaska an ein Happy End „weil wir eine große Geschichte haben und bekannter sind als Red Bull Salzburg“. Von der glamourösen Vergangenheit profitiert die Austria aber immer seltener. Zuletzt verließ der Wasseraufbereiter BWT die Austria und sponsert nun den LASK.

Jetzt soll alles schnell gehen: Die Austria will möglichst schon in den nächsten Wochen Verträge unterschreiben – und dem Investor zusätzlich das Trikotsponsoring umhängen. Ansonsten müsste man sich „mit Insolvenzszenarien auseinandersetzen“, betont Kraetschmer. Das würde den Klub hart treffen: Ausschluss aus dem Europacup, Transferverbot, Punkteabzug in der Liga. Nur ein Abstieg würde aufgrund der gelockerten Lizenzvorschriften aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht drohen.

Welchen Märchenprinzen präsentiert die Austria also? Mit Arabern und Amerikanern sollen sich Gespräche zerschlagen haben. Zuletzt hieß es: Man könne sich auch mehrere Partner vorstellen. Der neueste Tipp: Gerard Lopez, 49-jähriger spanischer Multi-Millionär mit Vorliebe für teure Autos, der bereits einen Fußballverein in Belgien besitzt. Das Indiz: Einer seiner Kicker, der Albaner Agim Zeka, wurde vor wenigen Tagen von der Austria erworben, obwohl er seit Monaten kein Spiel absolviert hat.

Tatsächlich könnte ein potenter Investor den Verein zurück ins Spiel bringen, ihn aber auch in seinen Grundfesten erschüttern. Worauf man sich einlässt, „weiß man nie ganz genau“, sagt Vereinspräsident Hensel. „Am Ende muss man eine Entscheidung treffen, von der man nach besten Abwägungen sagt, es handelt sich wahrscheinlich um den Richtigen.“ Nachsatz: „Zeigen tut sich das immer erst später, wenn man in der Tat mit dem zusammenarbeitet.“