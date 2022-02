Depressionen, Angststörungen, Schlafprobleme, Existenzängste - über die Zunahme an psychischen Belastungen seit dem März 2020 wurde sattsam geschrieben. Umso erstaunlicher, dass eine eben erschienene Studie der Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller durchaus erfreuliche Nebeneffekte "pandemiebedingter Gesellschaftsveränderungen" anzeigt.

Bei einem Sample von 2618 Personen (Durchschnittsalter 35 Jahre, 76 Prozent davon mit Lebensmittelpunkt Österreich, der Rest Deutschland und Schweiz, 58 Prozent davon akademisch gebildet) gaben 45 Prozent an, dass sie "die wichtigen Menschen in ihrem Leben stärker zu schätzen lernten", 41 Prozent realisierten in der Zeit der Lockdowns, wer ihnen wirklich nahe stehe. In Paarbeziehungen lernte man mehr "echte Zeit miteinander zu verbringen und nicht nebeneinanderher zu leben, wie wir es früher getan haben", wie eine Studienteilnehmerin erzählte. Mehr als ein Drittel der Paare empfanden die Kontaktbeschränkungen auch als psychisch erleichternd, da unter den "neu-normalen" Bedingungen der Stressfaktor Eifersucht wegfiel.