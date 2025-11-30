Im Portfolio des in Wien und Berlin lebenden Fotografen Peter Rigaud finden sich Porträts von Staatschefs und Hollywoodstars, von Künstlerinnen und Literaten, Entertainern und DJs. Er hat Angela Merkel fotografiert und Quentin Tarantino, Isabelle Huppert und Roberto Saviano, er arbeitet für den „Spiegel“, die „Vogue“, den „Stern“, die „Süddeutsche Zeitung“ – und immer wieder auch für profil, wo er vor etlichen Jahren seine ersten journalistischen Bilder publiziert hat. Nun kehrt er mit einer neuen Kolumne zu diesem Magazin zurück. In der Reihe „Bitte fotografieren Sie für mich …“ – die auf einem langjährigen Projekt Rigauds aufbaut – wird er besondere, nicht notwendigerweise prominente Menschen fotografieren und sie jeweils bitten, eine weitere Person für ein Porträt zu nominieren. Außerdem sollen sie in einer handschriftlichen Botschaft die Verbindung beschreiben, die hier abgebildet wird. In der ersten Folge wünscht sich Burgstar Stefanie Reinsperger (derzeit u. a. in „Elisabeth!“, „Selbstbezichtigung“, „Volksvernichtung“) ein Bild der Regisseurin Christina Tscharyiski (aktuell u. a. „Opernball“ im Rabenhof Theater, „Ein Sommernachtstraum“ am Schauspiel Frankfurt): „Weil sie die beste Freundin ist, die ich mir wünschen kann. (…) Wir feuern uns an und fangen einander auf.“