Stefanie Reinsperger steht in einem Treppenhaus
© www.peterrigaud.com

Burgschauspielerin Stefanie Reinsperger

Foto-Kolumne

Bitte fotografieren Sie für mich...

Der Fotograf Peter Rigaud porträtiert für profil besondere Menschen. Dann erfüllt er ihnen einen Wunsch.
Von Peter Rigaud
30.11.25

Stefanie Reinsperger sitzt auf einem Stapel Holzstühlen vor einer geöffneten Türe und lacht herzlich
© www.peterrigaud.com

Stefanie Reinsperger

Ob in der Titelrolle von Mareike Fallwickls Kaiserinnendrama „Elisabeth!“, in Werner Schwabs „Volksvernichtung“ oder als Liliom: Die Schauspielerin hat sich am Burgtheater als Ensemblestar und Publikumsmagnet etabliert.

Ein handschriftlicher Text von Stefanie Reinsperger, in dem sie begründet, warum sie sich ein Bild von Christina Tscharyiski wünscht
© Kein credit

Bitte fotografieren Sie für mich...

Burgschauspielerin Stefanie Reinsperger wünschte sich ein Porträtfoto der Regisseurin Christina Tscharyiski: „Wir feuern uns an und fangen einander auf. Ich lerne viel von dieser tollen, klugen Frau, die so viel Kraft, Eleganz und Haltung hat.“

Christina Tscharyiski steht im Gebüsch am Wiener Karlsplatz neben einer Skulptur
© www.peterrigaud.com

Christina Tscharyiski

Die Wiener Regisseurin hat unter anderem am Berliner Ensemble, dem Schauspiel Frankfurt und bei den Salzburger Festspielen inszeniert; derzeit ist in Wien ihr „Opernball“ nach Stefanie Sargnagel zu sehen (Rabenhof Theater).

Zur Person

Im Portfolio des in Wien und Berlin lebenden Fotografen Peter Rigaud finden sich Porträts von Staatschefs und Hollywoodstars, von Künstlerinnen und Literaten, Entertainern und DJs. Er hat Angela Merkel fotografiert und Quentin Tarantino, Isabelle Huppert und Roberto Saviano, er arbeitet für den „Spiegel“, die „Vogue“, den „Stern“, die „Süddeutsche Zeitung“ – und immer wieder auch für profil, wo er vor etlichen Jahren seine ersten journalistischen Bilder publiziert hat. Nun kehrt er mit einer neuen Kolumne zu diesem Magazin zurück. In der Reihe „Bitte fotografieren Sie für mich …“ – die auf einem langjährigen Projekt Rigauds aufbaut – wird er besondere, nicht notwendigerweise prominente Menschen fotografieren und sie jeweils bitten, eine weitere Person für ein Porträt zu nominieren. Außerdem sollen sie in einer handschriftlichen Botschaft die Verbindung beschreiben, die hier abgebildet wird. In der ersten Folge wünscht sich Burgstar Stefanie Reinsperger (derzeit u. a. in „Elisabeth!“, „Selbstbezichtigung“, „Volksvernichtung“) ein Bild der Regisseurin Christina Tscharyiski (aktuell u. a. „Opernball“ im Rabenhof Theater, „Ein Sommernachtstraum“ am Schauspiel Frankfurt): „Weil sie die beste Freundin ist, die ich mir wünschen kann. (…) Wir feuern uns an und fangen einander auf.“

Peter Rigaud

lebt und arbeitet als Fotograf in Wien und Berlin.

