brodnig: Appsurder Alltag

Anschaulich bringt sie auch die Doppelmoral von Bildungsbürgern auf den Punkt: Zum Beispiel spielt sie einen Typen namens Lorenz (arbeitet an der Uni, politisch links). Lorenz sagt Sätze wie: „Also ich persönlich gendere all meine Texte. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Gendergleichheit.“ Aber auf Nachfrage erklärt Lorenz dann auch: „Warum nur meine Freundin in Karenz geht und ich nicht? Also ich hab gerade eine Stelle, die ich nicht so leicht wiederbekomme …“

Gute TikToker erwecken mit ihrer Mimik und Gestik solche fiktiven Figuren zum Leben. Wir alle kennen jemanden wie Lorenz, der glaubt, aufgeschlossen zu sein, aber spießig ist. Wenn man also näher hinschaut, findet man auf TikTok nicht nur Klamauk, sondern ebenso clevere gesellschaftliche Satire.

Und Diversität sieht man auch: Einige erfolgreiche TikToker haben Migrationshintergrund oder sind schwul/lesbisch/bisexuell. Sie sprechen Themen an, die sie beschäftigen, sie bilden in ihren Videos eine diverse Gesellschaft ab, die wir in anderen Medien oft nicht so gut gezeigt bekommen.