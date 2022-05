brodnig: Ein Scheiße-Emoji als Musks Verhandlungsstil

Das bekannte Scheiße-Emoji mit Augen und Mund symbolisiert mittlerweile, auf welchem Niveau wir in der Debatte rund um Elon Musks Kauf der Plattform Twitter angekommen sind. Der Milliardär und Twitter haben sich ja bekanntlich darauf geeinigt, dass er das Unternehmen für rund 44 Milliarden Dollar kauft. Doch nun torpediert er diesen Prozess mit Postings auf Twitter. Konkret wirft er der Plattform vor, dass dort mehr Spam-Bots aktiv seien, als das Unternehmen behauptet. Das Unternehmen sagt, weniger als fünf Prozent der aktiven Kanäle seien solche Spam-Profile.

Twitter-Chef Parag Agrawal hat auch eine Erklärung gepostet, wie das Unternehmen im Groben auf so eine Schätzung kommt und dass es bei vielen Profilen schwierig ist, mit Sicherheit zu sagen, ob dahinter ein Mensch steckt oder doch nur eine Software – es also ein Bot ist. Tatsächlich kann man diskutieren, ob die großen Plattformen zu niedrige Einschätzungen geben, wie viele Accounts bei ihnen in Wirklichkeit gefälschte Profile sind. Jedoch habe ich aktuell nicht den Eindruck, dass Milliardär Elon Musk an einer sachlichen Debatte dazu ernsthaft interessiert wäre. Als Twitter-Chef Agrawal seine Erklärung postete, antwortete Musk kurzerhand mit einem Scheiße-Emoji.

Das ist ein bemerkenswerter Moment. Er zeigt, wie unberechenbar dieser Verkaufsabschluss für Twitter wird. Bei Elon Musk sollte man nicht damit rechnen, dass er sich an die normalen Regeln der Gesprächsführung oder des Geschäftslebens hält. Natürlich ließe sich jetzt sagen: Holt das Popcorn raus, wir können jetzt alle erste Reihe fußfrei zuschauen, wie Elon Musk die Unternehmensführung dieser Plattform vor sich hertreibt! Aber näher betrachtet halte ich die Situation nicht für lustig: Immerhin geht es hier um den reichsten Mann der Welt, der eine der wichtigsten Online-Plattformen kaufen und zukünftig steuern möchte. Was Elon Musk eines Tages auf Twitter ändert, kann Demokratien auf der ganzen Welt betreffen.

Außerdem sollte man Musk nicht den Gefallen tun, ihn zu infantilisieren und damit sein Vorgehen zu verharmlosen. Die Frage ist nämlich, ob hinter manchen albern klingenden Tweets Kalkül steckt. So wird spekuliert, dass Elon Musk den Plan verfolgt, den Kaufpreis für Twitter zu senken – obwohl dieser vertraglich bereits fixiert ist. Matt Levine, Kolumnist des Wirtschaftsmediums „Bloomberg“ und Finanzexperte, ist zum Beispiel der Ansicht, dass es dem Milliardär nicht wirklich ernsthaft um die Frage geht, wie viele Spam-Bots auf Twitter sind. Interessant ist hier nämlich, wie sich der Markt in den vergangenen Wochen verändert hat, seitdem Musk sein Übernahmeangebot machte. Er verpflichtete sich dazu, das Unternehmen zu einem Preis von 54,20 Dollar pro Aktie zu kaufen. Doch in der Zwischenzeit sind die Aktien mancher Tech-Unternehmen im Wert gefallen, zum Beispiel verlor Snap Inc. (dem die Plattform Snapchat gehört) 30 Prozent seines Börsenwerts.