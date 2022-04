brodnig: Homeoffice forever!

35 Prozent weniger Kündigungen, insgesamt höhere Zufriedenheit des Personals, keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität. So viel bringt es, Homeoffice an zwei bis drei Tagen pro Woche einzuführen. Zumindest ist das der erste Befund des Ökonomen Nick Bloom, der an der Universität Stanford forscht. Er hat gemeinsam mit dem großen chinesischen Reiseunternehmen Trip.com eine Untersuchung durchgeführt.

Rund 1600 Angestellte aus dem Bereich Informatik, Marketing und Finanzen wurden in zwei Gruppen geteilt: Die erste Gruppe arbeitete zwei bis drei Tage die Woche im Homeoffice, die anderen Tage im Büro - es kam also zu „hybridem Arbeiten“. Zweitens gab es eine Kontrollgruppe, bei der die Mitarbeiter:innen weiterhin fünf Tage die Woche im Büro werkten (die niedrigen Corona-Zahlen in China im Jahr 2021 machten diese Untersuchung möglich). Nach sechs Monaten zeigte sich, dass die hybride Arbeitsform weniger Kündigungen und somit weniger Kosten für das Finden von neuem Personal brachte. Auch trat manch eine Befürchtung rund um das Thema Homeoffice (zum Beispiel niedrigere Produktivität) nicht ein.