brodnig: Lowtech statt Hightech

Zum Glück war diese Fälschung schlecht gemacht: Selenskyjs Kopf wirkt zu seinem Körper seltsam hinzuretuschiert, seine Mimik erinnert an Videospiele aus den 1990er-Jahren, in denen menschliche Gesichter noch nicht so gut animiert werden konnten. Es gab also schon Deepfakes zur Ukraine, diese waren aber leicht als solche erkennbar. Mit jedem Jahr werden Videobearbeitungsprogramme intelligenter, man muss fürchten, dass künftig Deepfakes einfacher verbreitbar werden. Nur in der jetzigen Situation muss ich sagen: Leider reicht oft schon Lowtech aus, um Verwirrung zu stiften.