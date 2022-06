brodnig: Lehnt euch auf!

In unserer Gesellschaft wird uns häufig suggeriert: Du musst dich nur genügend anstrengen, dich genügend verbessern, dann kannst du Problem XYZ (zum Beispiel die fehlende Gleichstellung) selbst beheben. Doch oft ist das ein Trugschluss. Fairerweise muss man sagen: Nachdem Sandbergs Mann im Jahr 2015 gestorben war, räumte sie selbst ein, dass sie der schwierigen finanziellen Situation von Alleinerziehenden zuvor zu wenig Beachtung geschenkt hatte. Es ist gut, dass Sandberg das selbst anmerkte.

Gerade im Jahr 2022 sieht man, wie gefährdet hart erkämpfte Frauenrechte sind: So muss man damit rechnen, dass der mehrheitlich konservativ besetzte US Supreme Court das Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten massiv schwächen wird. Wohlhabende Frauen können dann zwar in ein Flugzeug steigen und in einen progressiveren Bundesstaat reisen, wo Schwangerschaftsabbrüche weiter erlaubt sind. Aber ärmere ungewollt Schwangere werden in ihrer Selbstbestimmung wahrscheinlich massiv eingeschränkt werden.

Die Antwort auf viele gesellschaftliche Fragen ist also kein individuelles „Lean In“, sondern ein kollektives „Lehnt euch auf!“ gegen eine Gesellschaft, die Frauen vorgaukelt, die Situation wäre besser und gleichberechtigter, als sie es in Wirklichkeit ist.