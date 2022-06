brodnig: Datenschleuder Schule

Man kann natürlich einwenden, dass dieses Datensammeln kein neues Phänomen ist: Wenn Kinder in ihrer Freizeit durchs Web stöbern, muss man ebenfalls damit rechnen, dass viele ihrer Datenspuren von Werbe-Netzwerken erfasst werden. Trotzdem zeigt der Bericht namens „How Dare They Peep into My Private Life?“ ein wichtiges Thema auf: Schulen und speziell Ministerien haben eine besondere Verantwortung, welche Software sie großflächig für Schüler:innen einführen.

Es ist nachvollziehbar, dass Staaten zu Beginn der Pandemie rasch und unerwartet auf digitalen Unterricht umstellen mussten. Jetzt, mehr als zwei Jahre später, sollten wir aber evaluieren, ob manche dieser Tools zu locker oder gar problematisch beim Datensammeln vorgehen. Denn auch wenn in den meisten Ländern die Schulen wieder geöffnet sind, wird der Trend hin zum digitalen Lernen bleiben.