Der 33-jährige Misha Katsurin war vor dem Krieg ein erfolgreicher Unternehmer in Kiew, er hat eine Frau und zwei Kinder. Als die russische Invasion begann, arbeitete er daran, seine Familie sicher ins Ausland zu bringen. Und ihm fiel auf, dass er trotz Kriegsbeginn noch nichts von seinem Vater gehört hatte. Zur Erklärung: Als Katsurin ein Kleinkind war, trennten sich die Eltern. Der Vater ging nach Russland, die Mutter blieb in der Ukraine. Katsurin wunderte sich, dass sich sein Vater "gar nicht bei mir gemeldet hatte, um zu hören, wie es mir und meiner Familie geht", erzählte er in der Wochenzeitung "Die Zeit". Also rief er den Vater in Russland an. Im Gespräch merkte er, dass dieser der Meinung war, den Krieg in der Ukraine gäbe es so nicht, "dass die Russen eine friedliche Militäroperation durchführen würden, dass sie uns Ukrainern warme Kleider und Essen bringen und uns vor einem Nazi-Regime schützen würden. Mit einem Wort: dass die Russen Helden sind." Und obwohl Katsurin - sein Sohn - ihm berichtete, dass die Ukraine gerade bombardiert wird, wollte ihm der Vater nicht glauben.