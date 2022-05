brodnig: Schranken für die Schrankenlosen

Zweites Beispiel: Im Jahr 2018 gab es gewalttätige Übergriffe auf die Rohingya – der muslimischen Minderheit in Myanmar. Die UN sprach damals von einem Völkermord. Auch über den Facebook-Messenger wurden Gewaltaufrufe weitergeleitet. Mark Zuckerberg erzählte einmal: Er wurde von seinem Team an einem Samstagmorgen wegen diesen Gewaltaufrufen angerufen – und man beschloss, solche hetzerischen Nachrichten in der App zu blockieren. Ich glaube, dass Zuckerberg hier die richtige Entscheidung traf. Aber es ist schon bemerkenswert, dass einfach er mit seinem Team an einem Wochenende so eine relevante Entscheidung fällt und nicht ein Gericht oder eine internationale Organisation dies tut.