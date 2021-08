brodnig: Tipps fürs Diskutieren

Ich werde immer wieder gefragt, wie man auf die Argumente von Impfskeptikern reagieren kann. Neulich interessierte eine Frau, was man sagen könne, wenn einem jemand erklärt: „Ich lasse mich nicht impfen, weil ich bin gesund.“

Um auf ein Argument zu antworten, sollte man zuerst bedenken, was in einer Aussage mitschwingt. Der Satz „Ich bin gesund“ beinhaltet die Annahme, ein Mensch könne spüren, ob er oder sie gerade gesund sei. So hat die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch einmal einen Corona-Test beim Sender Puls 4 verweigert mit dem Hinweis: „Weil ich gesund bin.“