brodnig: Die Desinformation in der Klimakrise wird deutlicher

Je deutlicher die Erderhitzung wird, desto mehr müssen wir damit rechnen, dass zu dieser Thematik Falschmeldungen kursieren, die darauf abzielen, die Gefährlichkeit der Klimakrise kleinzureden und wissenschaftliche Ergebnisse anzuzweifeln. Das konnte man in den letzten Wochen online beobachten. Nur zwei Beispiele:

– Ein spezieller Typ von Klimakrise-Verharmlosung sind aus dem Kontext gerissene historische Dokumente. So kursierte Ende Juni das Titelbild der deutschen „Bild am Sonntag“-Zeitung vom 7. Juli 1957. Die Schlagzeile lautet: „56 Grad! Ganz Deutschland ein Brutofen!“. Mit dem Foto wird auf sozialen Medien suggeriert, dass es schon früher im Sommer heiße Temperaturen gab. Nur Vorsicht! Das Bild ist echt, aber die Zeitung hat bei dieser Schlagzeile im Jahr 1957 ordentlich zugespitzt: Wetterdaten zeigen, dass es in Deutschland am 6. Juli 1957 maximal 38 Grad hatte (den Faktencheck findet man auf mimikama.at). Die in der Schlagzeile zitierten 56 Grad wurden lediglich in einem Uhrengehäuse gemessen, und das hat die Zeitung boulevardesk zur Überschrift gemacht. Ja, es gab schon früher heiße Sommer, das große Problem ist jedoch, dass sich diese heißen Phasen in einigen Weltregionen in den letzten Jahrzehnten gehäuft haben – und der Mensch diese Erhitzung verursacht.