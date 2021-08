brodnig: Wikipedia: Frauen werden öfter zur Löschung vorgeschlagen

Nun hat eine neue Studie dies bei der englischsprachigen Ausgabe der Wikipedia untersucht - und kommt zu folgendem Ergebnis: Artikel über Frauen werden tatsächlich öfter fälschlicherweise zur Löschung vorgeschlagen. Das berichtet die Soziologin Francesca Tripodi, die an der University of North Carolina at Chapel Hill forscht. Sie hat mehr als 22.000 Biografien auf Wikipedia ausgewertet - sowohl über Männer als auch über Frauen. Im Schnitt wurden Artikel über Frauen öfter zur Löschung angeregt, obwohl sich dann im Prüfverfahren herausstellte, dass die jeweilige Frau sehr wohl den Relevanzkriterien der Enzyklopädie entsprach.

Die gute Nachricht ist also: In vielen Fällen wurde die Löschung von Beiträgen über Frauen verhindert. Die schlechte Nachricht: Wer einen biografischen Eintrag über eine Frau anlegt, muss statistisch gesehen eher damit rechnen, dass die Relevanz der Person zu Unrecht angezweifelt wird. "Du musst zwei Mal so hart arbeiten, um zu belegen, dass der Inhalt wertvoll ist und verdient hat, behalten zu bleiben", erzählt eine an Wikipedia Mitwirkende über eine solche Löschdebatte. Kein Wunder also, dass die englischsprachige Wikipedia zwar 1,5 Millionen Biografien umfasst, aber weiterhin nur 19 Prozent dieser Einträge Frauen betreffen.