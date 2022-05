brodnig: Vertrau mir nicht!

Wenn Fachleute davor warnen, welch sensible Daten über Handys gespeichert und ausgewertet werden, dann sieht man oft Achselzucken: Was ist schon so schlimm daran, wenn eine App zum Beispiel den eigenen Standort erfasst und zu Werbezwecken nutzt? Eine Antwort liefert die App Grindr.

Diese nutzen zum Beispiel schwule und bisexuelle Männer, um Dates in der Nähe zu finden. Nun fand die US-amerikanische Zeitung „Wall Street Journal“ heraus: Die Bewegungsdaten von Millionen von Grindr-Usern waren käuflich erhältlich – ein Unternehmen namens „UberMedia“ soll diese sensiblen Daten verhökert haben.

Wohlgemerkt beinhaltete der Datensatz keine Namen oder Telefonnummern. Die gehandelten Informationen waren aber laut „Wall Street Journal“ so präzise, dass man in manchen Fällen einiges ablesen konnte: Zum Beispiel, dass zwei Geräte so nahe zueinander waren, dass die User dahinter wohl eine romantische Begegnung hatten. Auch liefern Bewegungsdaten Hinweise, was der Arbeitsplatz oder Wohnort einer Person sein könnte.