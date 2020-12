brodnig: Warum es trotzdem Positives in diesem Corona-Jahr gab

Neulich las ich einen vernünftigen Tweet: Der Schriftsteller Till Raether schrieb, "weil 2020 so ein unlöschbares Plastikmüllfeuer ist", fängt er jetzt schon mit einem Rückblick an, was ihm dieses Jahr alles Freude bereitet hat. In diesem Jahresrückblick erwähnt er größere und auch kleinere Dinge: eine Schokolade mit Pistazien, etwa, die er besonders mag, den Film "Little Women", den er noch vor der Pandemie im Kino gesehen hat (übrigens wirklich ein toller Film!), oder erstklassige Bücher wie den Science-Fiction-Roman "Der lange Nachmittag der Erde". Im Internet und auch außerhalb wird oft entnervt über das Virus gesprochen - das ist angesichts der Umstände auch absolut nachvollziehbar. Aber mir gefällt der Zugang, zum Trotz auch die positiven Erlebnisse des Jahres anzusprechen. Hier meine ganz persönliche Liste, was mir - online und offline - im Jahr 2020 gut gefiel:



Ich habe dieses Jahr sehr viel über Medizin gelernt, unter anderen von klugen Wissenschaftskommunikatorinnen wie der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim, die auf YouTube auch einige Debatten rund um das Coronavirus einordnete. Generell finde ich es beeindruckend, welche hochseriösen Infos man gerade im Netz finden kann. Zum Beispiel den mittlerweile berühmten Podcast des Senders NDR-Info, in dem die Virologen Sandra Ciesek und Christian Drosten vorkommen. Man sieht hier: Es ist absolut möglich, digitale Kanäle für Aufklärung zu nutzen.