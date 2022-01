brodnig: Kaufen Sie diese Konsole für eine Zeitreise!

Manche Retro-Titel sind ökonomisch sehr erfolgreich - kein Wunder. In einem Forschungsüberblick vergleicht der Kommunikationswissenschafter Tim Wulf gemeinsam mit Kolleg:innen solche Videospiele mit einer "Zeitmaschine", die Videospieler:innen in die eigene Vergangenheit führt. Auch gibt es Hinweise, dass das Auslösen von Nostalgie Zufriedenheit mit dem eigenen Leben sowie Optimismus fördert - und dass es Einsamkeit zurückdrängen kann, also verschiedene positive Effekte haben könnte. Aber seien wir ehrlich: Manche TV-Serien oder Videospiele, an die wir sehnsüchtig zurückdenken, sind aus heutiger Sicht doch kurios.

Zum Beispiel ist der Schnitt vieler alter TV-Serien mühevoll langsam, viele Dialoge und Darstellungen sind gesellschaftlich längst überholt. Bei einigen alten Videospielen staunt man heute, wie grobkörnig die Optik war. Manche weisen Schwächen im Gameplay oder der Steuerung auf, was man als Kind nicht unbedingt wahrnahm. Nostalgie-Titel liefern oft schöne Erinnerung, aber sie zeigen einem, dass sich die Welt zum Glück gesellschaftlich und medial weiterentwickelt hat. Ich selbst bin ein großer Fan des Nostalgiefaktors bei Kulturgütern - nicht weil früher wirklich alles besser war, sondern weil jede und jeder von uns Momente hat, an die es sich lohnt, zurückzudenken.