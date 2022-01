„Wordle“: Warum das Internet jeden Tag fünf Buchstaben sucht

Das Charmante und Erfolgbringende am schlichten Konzept ist jedoch, dass alle Spielerinnen und Spieler jeden Tag das gleiche Wort erraten müssen. So können sich „Wordle“-Geplagte von früh bis spät in den sozialen Medien aneinander messen und in Familien-WhatsApp-Gruppen mit besonders schnellen Lösungsfindungen angeben.

Es liegt nämlich nicht nur am Glück, wie schnell das Lösungswort eruiert wird. Da steckt mitunter ordentlich Strategie und Planung dahinter; online sind schon hitzige Diskussionen ob des besten Startwortes entbrannt. Unser Tipp: Probieren Sie es mal mit „Roate“ - warum das mathematisch gesehen das potenteste erste Wort ist, lesen Sie hier.

Erfunden hat das Spiel übrigens der US-Amerikanische Programmierer Josh Wardle - daher auch der Name - für seine Frau. Ursprünglich nur für Frau und Herr Wardle gedacht, ist „Wordle“ nun also unser gemeinsamer Nenner in der Omikron-Welle. Quasi das, was 2020 das Sauerteigbrot war.