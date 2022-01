brodnig: Vorsicht vor diesen Stalking-Maschinen!

Eine weitere Herausforderung: Die AirTags sind längst nicht die einzigen handlichen (und somit unauffälligen) Ortungsgeräte am Markt, es gibt unterschiedliche Anbieter. In vielen Fällen werden Geräte dieser Art für sinnvolle Zwecke genutzt. Es ist tatsächlich praktisch, wenn man den verloren geglaubten Schlüsselbund dank Tools wie diesem doch noch wiederfindet. Aber bei neuer Technik besteht oft die Gefahr, dass sie bestehende Formen von Gewalt intensiviert: Das Beispiel von Brooks Nader legt nahe, dass es Frauen passieren kann, dass ihnen in einem Lokal so ein Gerät in den Mantel oder die Handtasche geschmuggelt wird - und die Person dann ihren Nachhauseweg oder ihre Wohnadresse kennt. Auch gibt es Gruppen in unserer Gesellschaft, deren Bedürfnis besonders groß ist, nicht geortet zu werden. Zum Beispiel werden Adressen von Frauenhäusern bewusst geheim gehalten, damit gewalttätige Partner nicht wissen, wo sie ihrer Partnerin beziehungsweise Ex-Partnerin auflauern können.



Natürlich haben Digitalunternehmen ein ökonomisches Interesse, ihre Produkte in einem schönen Licht darzustellen, aber als Gesellschaft müssen wir uns auch ernsthaft mit Fragen auseinandersetzen wie etwa: Wie könnte dieses Gerät missbraucht werden? Gibt es Wege, dieses Missbrauchspotenzial zu verringern?

Wir sollten nicht darauf warten, dass Digitalunternehmen von selbst genügend Schutzmechanismen entwickeln. Zum Beispiel ist es recht gut, dass Apple eine Warnfunktion für iPhones eingebaut hat, allerdings gibt es Konkurrenzprodukte, die nicht mit Apples Netzwerk kommunizieren. Anscheinend existiert hier kein Industriestandard, der dazu führt, dass Smartphone-Nutzer:innen automatisiert auf Tracking-Geräte (egal von welchem Unternehmen) hingewiesen werden. Hier könnte die EU an neuen Sicherheitsvorgaben arbeiten: Ich denke zum Beispiel an einen einheitlichen technischen Standard für alle in Europa erhältlichen portablen Tracking-Geräte und alle gängigen Smartphone-Betriebssysteme. Zumindest erschiene es mir sinnvoll, wenn sich die europäische Politik und die IT an einen Tisch setzten und näher erörterten, inwieweit sich das Missbrauchspotenzial von Ortungsgeräten und Stalkerware mittels neuer rechtlicher Auflagen oder technischer Mindeststandards verringern ließe.



Sicher, neue Gesetze oder bessere Technik werden nicht all unsere gesellschaftlichen Probleme lösen. Missbrauch und Stalking gab es schon lange, bevor das Smartphone oder Tracking-Tools aufkamen. Auch manche Schattenseiten von Technologie wird man womöglich nie zur Gänze wegbekommen, aber man kann sehr wohl daran arbeiten, dass es ein Stück weit mehr Schutz gibt.