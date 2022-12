Die Leugnung passiert nach einer Salami-Taktik: Statt zuzugeben, wie ernst die Lage ist, wird Scheibe für Scheibe wie bei einer Salami eine neue Argumentation ausprobiert. Zuerst wird grundsätzlich geleugnet, dass es eine Erderhitzung gibt. Wenn das als Falschaussage auffliegt, heißt es: Okay, die Klimaveränderung ist real, aber der Mensch löst die Erderhitzung nicht aus-nur widerspricht dem der Fachkonsens in der Klimaforschung. Dann kommt es zur Beschwichtigung: Okay, die Erderhitzung gibt es, aber das ist ja nicht so schlimm. Und zuallerletzt geht man dann zu Defätismus über und behauptet: Die vorgeschlagenen Lösungen funktionieren nicht (was ergo bedeutet: Wir müssen solche Lösungen gar nicht erst ausprobieren).

Die Polarisierung der Klimathematik lässt sich dieser Tage anhand der Klimaproteste, der Art und Weise, wie sie ablaufen und wie über sie gesprochen wird, beobachten. Aktivisten und Aktivistinnen kleben sich zum Beispiel auf der Straße fest, blockieren den Verkehr oder werfen Essen auf Gemälde, welche wohlgemerkt durch Glasscheiben geschützt sind. Prompt spricht (übrigens nicht nur) die FPÖ von "Klimaterroristen". Solche Reaktionen sind in meinen Augen eine Verharmlosung von wirklichem Terror, bei dem zum Beispiel Bomben gezündet oder Flugzeuge in Hochhäuser gesteuert, also Menschen getötet werden. Die Debatte ist gleich doppelt Ausdruck der Polarisierung: Einerseits treibt Klima-Aktivist:innen die Sorge an, dass diese akute Krise nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, weshalb sie nun gezielt aufsehenerregende und aufwühlende Formen des zivilen Ungehorsams nutzen, um Leute vor den Kopf zu stoßen. Eine Taktik, die aufmerksamkeitsökonomisch insofern aufgeht, als über diesen Protest viel berichtet wird. Andererseits springt die rechte Szene stark darauf an und fördert die Polarisierung, indem sie beispielsweise Klimaproteste zu kriminalisieren versucht-und mit Zuschreibungen wie "Klimaterrorismus" Schlagzeilen macht. Es war leider zu erwarten, dass mit wachsender Dramatik die Polarisierung des Themas zunimmt und gerade Populist:innen davon zu profitieren versuchen.



Auch in Österreich laufen wir Gefahr, dass die Klimakrise nicht ernst genug genommen wird. So gaben im Frühjahr 2021 nur 15 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen an, dass der Klimawandel das größte Problem ist, das uns weltweit betrifft. Das ist sogar etwas weniger als der EU-Schnitt von 18 Prozent, ergab das Eurobarometer. Während EU-weit nur sieben Prozent der Befragten meinten, dass der Klimawandel "kein ernsthaftes Problem ist", gaben das in Österreich zwölf Prozent an. Angesichts dessen, dass die Erde heißer wird und die EU eigentlich das Ziel hat, bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen, sind das sehr ernüchternde Neuigkeiten.