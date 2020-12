Nach Hause fahren für Weihnachten?

Im Journalismus gibt es wissenschaftliche und weniger wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Und es gibt die sogenannte „anekdotische Wahrnehmung“. Vielleicht haben sie auch schon von der „gefühlten Wahrheit“ gehört. Das läuft ungefähr aufs selbe hinaus, vor allem, wenn die Wahrheit eine Tochter der Wahrnehmung ist. Die folgende These beruht auf dieser altbewährten, aber wohl zurecht umstrittenen Methode. Wir haben also Radio gehört (Wahrnehmung). Beim Frühstück und im Auto (auf dem Weg zum Après-Lockdown-Shopping; soviel zur Anekdote).

Mit dem eindeutigen Forschungsergebnis, dass in diesem Jahr Chris Reas „Driving Home For Christmas“ der mit Abstand meistgespielte Weihnachtshit ist (These). Nicht einmal das ewige Triumvirat des Jinglebellizismus (Mariah Carey, Dean Martin, George Michael) hält hier heuer mit. Wir wollen nicht davon ausgehen, dass es sich um einen subversiven Akt handelt, mit dem die Playlistverantwortlichen die behördlichen Vorsichtsmaßnahmen unterminieren wollen.