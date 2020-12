Wer wird Mensch des Jahres 2020?

Seit mittlerweile 12 Jahren kürt die Redaktion des profil einen Menschen des Jahres. Ausgezeichnet wird eine Frau, ein Mann oder auch eine Gruppe, die im jeweiligen Jahr eine herausragende Rolle gespielt hat. Der oder die dieses Jahr geprägt hat – im Positiven, vielleicht auch im Negativen. Der profil Mensch des Jahres muss nicht zwangsläufig ein strahlender Held, eine unumstrittene Heldin sein. Nicht immer fällt die Entscheidung einstimmig oder auch nur eindeutig aus. Manchmal liegt die Person auf der Hand, manchmal kristallisiert sie sich erst nach wochenlangen, harten Debatten heraus. In der Liste der bis dato Ausgezeichneten finden sich, neben Arigona Zogaj (2009), Angela Merkel (2015), Edward Snowden (2013) oder Conchita Wurst (2014) auch Wladimir Putin (ex aequo anno 2014), Thilo Sarrazin (2010) oder „Die Wutwähler“ (2016).

Wen das profil in diesem so besonderen, leider eher negativen als positiven Jahr ausgezeichnet hat (und vor allem auch: warum), verraten wir Ihnen in unserer nächsten Print-Ausgabe am 13. Dezember, im digitalen profil – sowie natürlich an dieser Stelle und in unseren sozialmedialen Filialen. Zur Einstimmung und Erinnerung: unsere bisherigen Menschen des Jahres: