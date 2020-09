Pflanzt uns Bill Gates Mikrochips ein?

Dieser Moment blieb mir in Erinnerung. Ich fand es vielsagend, dass die Frau zwar keine konkrete These hatte, was mit ihrer DNA passieren würde-aber nichtsdestotrotz ging sie davon aus, dass es etwas Gefährliches sein könnte. Gerade in der Corona-Krise erleben wir solche Spekulationen oft. Personen, die womöglich wenig Einblick in die medizinische Praxis haben, werfen schwerwiegende Fragen auf. Auch einige Verschwörungserzählungen funktionieren nach diesem Muster: Genaues weiß man zwar nicht, aber man geht einmal davon aus, dass etwas Schlimmes passiert. Und für Journalisten ist es gar nicht einfach, solchen diffusen Ängsten zu antworten. Je vager ein Vorwurf bleibt, desto schwieriger ist der Gegencheck. Zum Beispiel lässt sich schwer jedes Labor im deutschsprachigen Raum anrufen und fragen, ob dort dunkle Pläne rund um den PCR-Test verfolgt werden. Ich erkundigte mich bei der Medizinischen Universität Wien, was mit der DNA bei PCR-Tests passiert.