"Cyberpunk 2077": Ist die Zukunft schon da?

Night City, der zentrale Dreh- und Angelpunkt im Spiel, repräsentiert trotz fremdartiger Architektur eine Zukunft, die sehr nahe an den großen technologischen Umbrüchen unserer Jetztzeit ist. Virtual Reality ist integraler Bestandteil von Cyberpunk, hat aber auch in unserer Gegenwart eine Marktnische erobert, wie die massentaugliche VR Brille Oculus Quest 2 von Facebook zeigt – nicht nur auf Grund der sehr guten Bedienbarkeit, sondern auch wegen des dahinterstehenden Werbemodells. Künstliche Intelligenz ist im Spiel wie auch in der Realität allgegenwärtig, wie künstlich optimierte Kamera-Apps, selbstfahrende Autos und digitale Agents im Service-Sektor zeigen. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist eines der zentralen Themen des Cyberpunk Genres. Auch Brain-Computer-Interfaces sind heute keine Zukunftsmusik mehr. Tesla-Gründer Elon Musk gründete 2016 das Start-up Neuralink, um Implantate zu erfinden, die menschliche Gehirne mit Computern verbinden. Damit könnten verschiedene Formen von Störungen des Gehirns oder der Wirbelsäule verstanden und behandelt werden. Zum Beispiel könnten gelähmte Menschen das implantierte Gerät benutzen, um Gadgets zu steuern. Musk stellt sich das Implantat jedoch auch als Mittel zur Verbesserung des eigenen Gehirns vor, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, eine Symbiose mit künstlicher Intelligenz zu erreichen. Es trennt uns also nicht mehr viel von der technophilen Welt von „Cyberpunk 2077“.

Thomas Wernbacher ist Medienpsychologe und arbeitet als Senior Scientist am Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Donau-Universität Krems. Er ist Gründer der Picapipe GmbH und unterrichtet an der TU Wien. In seinen Arbeiten erforscht er den Einsatz sowie die Auswirkungen von spielerischen Ansätzen im Kontext von Mobilität, Bildung sowie von Gesundheit. Seine Expertise umfasst u. a. verhaltenstheoretische Konzepte in Form von Gamification und Nudging mit einem besonderen Fokus auf Incentivierungsmodellen. Der aktuelle Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt auf der Kommunikation und Vermittlung nachhaltiger Entwicklungsziele im Kontext von Stadtentwicklung und Klimawandel.