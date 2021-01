„Cyberpunk 2077“: Mensch ärgere Dich nicht!

Das Desaster steckt im Detail

In „Cyberpunk 2077“, dem heiß ersehnten Videospiel-Blockbuster mit Hollywoodstar Keanu Reeves in einer tragenden Rolle, wird das dystopische Zukunftsszenario zum Mitmachevent. Nach einem Atomkrieg und folgendem Wirtschaftskollaps kontrollieren Söldner und Kriminelle die Straßen der fiktionalen kalifornischen Metropole Night City, in der extremer Reichtum und Armut nebeneinander existieren. Der Staat hat sein Gewaltmonopol in dieser Welt weitgehend aufgegeben, Großkonzerne haben die Kontrolle übernommen. Endzeitkapitalismus wird das hier genannt. Als Söldner streift man in diesem Videospiel durch ein desolates Land, kann rausgehen, Abenteuer erleben und sich in einer kaputten Welt durchaus lebendig fühlen. Alles scheint wieder möglich in diesem Jahr, in dem man dazu angehalten ist, einen Gutteil seiner Zeit zu Hause zu hocken.