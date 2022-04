Das Gutgefährt: Lastenräder als Symbol für einen neuen Zeitgeist

Aller Anfang ist wackelig, auch an den Wendekreis muss man sich erst gewöhnen, aber mit dem E-Motor kommt das Selbstbewusstsein. Vergangener Dienstag, ein Rauschen geht durch die Quellenstraße in Wien-Favoriten. Ich habe mir eines der 28 Wiener „Grätzelräder“ ausgeborgt und fahre einkaufen. Es handelt sich um eine spektakuläre Maschine, um ein Gefährt aus der Zukunft, konkret um ein Bakfiets Cargobike mit E-Motor, Sieben-Gang-Schaltung, Hydraulikbremsen und ganz schön viel Ausstrahlung. Ich sitze auf einer Ikone. Auf einem Fahrzeug, das wie kein anderes – ausgenommen Tesla – für den Verkehr der Zukunft steht, und – anders als Tesla – außerdem auch noch für sehr viel mehr. Lastenräder sind nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Symbole: für einen Lebensstil, für eine Haltung zur Zukunft, die zugleich konsensfähig und umstritten ist. Es geht um die Frage, wie man die Welt verbessern und das Klima schützen könnte und ob man dabei eher leiden oder Spaß haben soll. Und falls Letzteres: wer sich das überhaupt leisten kann.



Lastenräder sind Teil einer Welt, in der auch pflanzliche Milchersatzprodukte getrunken und Fernreisen vermieden werden, in der Solarpaneele auf Dächer montiert und Investmentfonds auf ihre CO2-Bilanz hin durchleuchtet werden.



Lastenräder sind so etwas wie die Jutetaschen des frühen 21. Jahrhunderts: praktisch, zeitgemäß, symbolisch ziemlich überfrachtet und gewiss nicht jedermenschs Geschmack.

Lastenräder sind auch fahrende Signale. Sie regen auf. Sie bedeuten etwas. Diese Bedeutung reicht über ihre tatsächliche Klima-Bilanz weit hinaus. In Wahrheit handelt es sich immer noch um ein Nischenphänomen. Mit der Betonung auf: noch, denn die Wahrheit ist eine Tochter des Zeitgeists, und dieser ist definitiv pro Lastenrad. In manchen städtischen Vierteln zählen sie bereits zum Grundinventar. Das ist erstens eine gute Nachricht, die zweitens auch sehr viel Ballast mitführt.



Aber sie können es tragen. Das ist schließlich ihre Grundlage. Dafür werden sie gebaut. Bei meinem Einkauf zum Beispiel war der Appetit eindeutig größer als die Vorausplanung. Das Einkaufswagerl quillt über. Niemals kann das alles in die Radtransportkiste passen. Wunderbarerweise passt es doch. Die Laune erholt sich, das Tempo steigt. Favoriten, vergangenen Dienstag: Der Antritt gelingt ohne Anstrengung, lockere 20 km/h sind immer drin, die Autos haben Respekt. Masse macht Macht.