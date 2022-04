Wie tragen Ölgemälde zum Verständnis der Klimakrise bei?

„Erster schöner Tag“, notierte Johann Wolfgang von Goethe am 28. Juni des Jahres 1816 in sein Tagebuch. Viele weitere solcher Tage sollten nicht folgen. In weiten Teilen Europas herrschten Kälte und Dauerregen, die Sonne blieb über Wochen unsichtbar. In Norditalien, der Schweiz und im Osten der USA schneite es bis in den Juli hinein und ab Ende August schon wieder. Auf die

Unwetter folgten Ernteausfälle, Hungersnöte, Seuchen und Wirtschaftskrisen.

Fast überall auf der Welt schlug das Klima Kapriolen: In China verwüsteten Überschwemmungen die Ernten. In Indien dagegen kam es zu Dürren, weil der Monsunregen ausblieb. Das „Jahr ohne Sommer“ – mit in Westeuropa bis zu drei Grad tieferen Durchschnittstemperaturen – ging in die Geschichte ein. Und auch in den Gemälden der großen Meister fand es seinen Niederschlag.

Die Wetterkrise von 1816 ist für Historiker und Meteorologen so etwas wie das Lehrbeispiel einer global wirksamen Klimakatastrophe. An ihr lässt sich untersuchen, wie bereits vermeintlich geringe Temperaturschwankungen heftige Auswirkungen haben können. Welchen Einfluss klimatische Veränderungen auf Gesellschaften haben und wie diese auf solche reagieren. Über den Grund für den folgenreichen Ausfall des Sommers herrschte unter Zeitgenossen völliges Unwissen.