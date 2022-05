Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 7: Postoptimismus

Heute wissen wir leider: Es war einmal. Früher war wirklich alles besser. Der Fatalismus, der uns heute umtreibt, ist nämlich im Gegensatz zum damaligen berechtigt, düstere Prognosen werden nicht mehr so einfach verschwinden, sondern früher oder später Tatsachen werden. Mit dem spürbaren und wohl auch bleibenden Wohlstandsverlust, den der russische Überfall auf die Ukraine (und alle seine Folgeerscheinungen) verursacht, hebt das Drama an, mit den kommenden Klimawandelfolgen wird es sich verlässlich verschärfen. Der Gedanke tut weh, weil er so unheimlich realistisch ist: Ja, früher war alles besser. Wir haben das Beste überstanden. Das Glas wird auf absehbare Zeit nicht mehr halb voll werden.

In einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte Herman van Veen unlängst, Stichwort Bombenerwartung: „Wenn ich darüber nachdenke, legitimiere ich schon den Gedanken an das Undenkbare. Aber davor müssen wir aufpassen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Möglichkeit gar keine Möglichkeit wird.“ Beim Gedanken an den Atomkrieg wird derart magisch-realistisches Denken wahrscheinlich funktionieren. Mit Blick auf die nächste Flut/Dürre/Hitzewelle stößt es an seine Grenzen. Ja, es hilft bestimmt, das, was nicht sein darf, auch nicht herbeizudenken. Das, was sein wird, ist trotzdem nicht wegzudenken. Aber wohin jetzt mit meinem ganzen Optimismus?

Wie oft habe ich dieses Gefühl: immer, wenn ich Kinder sehe

Mit welchen Gefühlen ist es artverwandt: Nostalgie, Morgensorgen

Wenn ich über dieses Gefühl ein Lied schreibe, trägt es folgenden Titel: Hättiwari, tati (Future Sounds Rmx)

