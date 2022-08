Arbeitswelt-Experte: „Es wird nie wieder so sein wie vorher“

profil: Ist das Homeoffice eigentlich eine Erfindung der Pandemie?

Gnesda: Nicht ganz, es gab das Thema schon vorher, doch die Vorbehalte waren noch sehr groß. Der Lockdown im März 2020 hat einen Hebel umgelegt. Wir waren in der Pandemie mit vielen Unternehmen in einer laufenden Abstimmung. Büros wurden umgestaltet, Desinfektionsspender montiert, Abstände am Boden markiert. Und man hat sich auf die Rückkehr der Mitarbeiter vorbereitet.

profil: Von denen nun viele nicht mehr ins Büro wollen. Haben Sie damit gerechnet?

Gnesda: Es herrschte Ausnahmezustand, trotzdem hat uns die schlagartige Veränderung überrascht. Am 4. Mai 2020, als der erste Lockdown zu Ende war, kamen gerade einmal 10 bis 15 Prozent der Belegschaft zurück, und es gibt Unternehmen, in denen bis heute nicht mehr als 30 bis 40 Prozent gleichzeitig da sind.

profil: Wer bleibt zu Hause? Gibt es Unterschiede nach Branchen, nach Alter?

Gnesda: Wir haben kürzlich 65.000 Personen, die auf insgesamt 1,4 Millionen Quadratmeter Bürofläche arbeiten, nach ihrem Idealfall für die Zukunft gefragt: 90 Prozent wollen die Freiheit haben, zwei bis drei Tage Homeoffice in der Woche zu machen. Das geht quer durch die Branchen – vom IT-Start-up bis zur öffentlichen Verwaltung. Das heißt nicht, dass alle diese Möglichkeit auch ausschöpfen. Was sich aber mit hundertprozentiger Sicherheit sagen lässt: Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Wenn man ein attraktiver Arbeitgeber sein will, muss man das anbieten.