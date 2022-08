Hoch wie nie: Nostalgie-Trip in die Österreichischen Alpen

Als sich der junge Friedrich Hölderlin 1801 erstmals in den Schweizer Bergen aufhält, schwärmt er ergriffen: „Vor den Alpen stehe ich noch immer betroffen. Ich habe wirklich so einen Eindruck nie erfahren.“ Rund ein Jahrhundert später ist es vorbei mit der erhabenen Einsamkeit, die Alpen und die ihnen zu Füßen liegenden Seen werden von Touristen gekapert: Von Bad Ischl bis Bad Gastein, von Cortina bis Meran, von Zermatt bis St. Moritz gibt sich die elitäre Gesellschaft der Sommerfrische hin.