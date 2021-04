Der #-Widerstand gegen Femizide im sozialen Netz

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass geschlechtsspezifische Gewalt virale Aufmerksamkeit bekommt. Anfang März spülte der Mord an der Britin Sarah Everard, die auf dem Heimweg umgebracht wurde, das Thema international in die Timelines. Die Influencerin Lucy Mountain teilte den Screenshot einer SMS mit dem Text „Text me when you get home xx“, also „Schreib mir, wenn du zuhause bist“. Eine Nachricht, die viele Frauen als Sicherheitsmaßnahme an Freund*Innen schicken. Mountain macht in ihrem Posting, das fast drei Millionen mal geliket wurde, aufmerksam auf die Angst vor körperlicher Gewalt auf dem nächtlichen Heimweg. Unter dem Hashtag #textmewhenyougethome teilten unzählige Nutzer*Innen ihre Erfahrungen.