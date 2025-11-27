Die große Wein-Krise, ihre Ursachen und Nebenwirkungen

Im Spätherbst, wenn die Weinlese vorbei ist, beginnt für Winzer die eilige Zeit. Die Ernte ist im Keller, der Wein reift, jetzt können sie endlich rennen, reden, raufen. Um Kunden, Märkte, Zielgruppen. Ein typisches langes Novemberwochenende, am Beispiel der niederösterreichischen Winzerin Dorli Muhr: Weinmesse in Wien (Freitag und Samstag), Weingutstermine am Sonntag, Sommelier-Verkostung am Montagmittag, Winzerdinner am Montagabend, profil-Interview zwischendurch. „Und davor war ich drei Wochen lang ununterbrochen auf Achse – in Frankreich, in der Schweiz, in Moskau, in Berlin.“ Es hilft halt nichts: „Man muss kommunizieren, was man tut, man muss erzählen, wer man ist und welche Geschichte die Weine haben, die man macht. Das kann harte Arbeit sein, ist aber unerlässlich.“

Wein-Konsum massiv gesunken

Im Herbst 2025 hat diese Vorgabe eine besondere Dringlichkeit. Denn der Weinmarkt steckt – weltweit – in einer Krise. Der globale Konsum befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 1961, mit weiterhin deutlich fallender Tendenz. In den europäischen Hauptmärkten Frankreich, Italien, Spanien und Portugal hat sich der Weinkonsum seit 1970 beinahe halbiert – bei einem Bevölkerungszuwachs von gut 30 Prozent. Auch in Deutschland geht der Absatz seit Jahren zurück, zuletzt um über fünf Prozent. Die Weinbauministerin des größten deutschen Weinbaugebiets Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt, sprach zuletzt von einer „existenziellen Krise“ und meinte: „Wir werden eine massive Marktbereinigung bekommen. 20 bis 30 Prozent der Betriebe werden verschwinden, einige ganz still.“ Millionen Hektoliter gehen europaweit in die sogenannte Krisendestillation, bei der unverkäuflicher Wein zu Industriealkohol gebrannt wird. Auch im französischen Parade-Rotweingebiet Bordeaux rasseln die Preise in den Keller, für weniger renommierte Chateaux erweisen sich inzwischen ganze Jahrgänge als unverkäuflich. Paris unterstützt die Rodung von Rebflächen deshalb bereits mit Ausfallsförderungen, weshalb das Gebiet – mit einer Rebfläche von rund 100.000 Hektar immer noch mehr als doppelt so groß wie der gesamte österreichische Weinbau – innerhalb der letzten drei Jahre um gut 20 Prozent geschrumpft ist.