Die Modewelt nimmt die Diversitäts-Mission endlich ernst

Man war besonders bei Prada androgyne Anfangszwanziger als Männermodels gewohnt. Bei der letzten Show in Mailand schickte Chefdesigner Raf Simons mit Jeff Goldblum, 69, und Kyle MacLachlan, 62, Hollywoodstars über den Laufsteg, die als Signal der Abkehr vom Jugendwahn zu verstehen waren. „Wir wollten damit auch zeigen“, so Simons, „dass jeder Mensch in jeder Phase seines Lebens Bedeutung hat und wir Kleider machen für das echte Leben.“ Tendenzen zum echten Leben zeichneten sich im letzten Jahrzehnt immer wieder ab, beispielsweise zierte die kürzlich verstorbene Schriftstellerin Joan Didion in ihren hohen Siebzigern die Inseratenkampagne von Celine.