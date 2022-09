Kulturelle Aneignung: Finde den Fehler!

Was geht, und was geht nicht?

Vor bald 100 Jahren wurde mit dem Film "The Jazz Singer" die Ära des Tonfilms eingeläutet. Er handelt von dem weißen, jüdischen Sänger Jakie Rabinowitz (Al Jolson), der aus seiner Familientradition ausbricht und zum Jazzsänger wird, mit allem, was dazugehört, unter anderem: schwarzer Gesichtsfarbe. Es ist eine rührende Emanzipationsgeschichte, die einem heute im Hals stecken bleibt. Inzwischen hat sich eben doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass solches "Blackfacing" – wie auch immer die dahinterstehende Absicht sein mag – eine üble, rassistische Tradition fortsetzt, nämlich die hämischen Minstrel-Shows des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Aber Jolson eignete sich nicht nur eine neue Hautfarbe an, sondern auch eine musikalische Kultur – und wurde damit zu einem dominanten Mainstream-Star. So wie nach ihm etwa auch Paul Whiteman ("King of Swing"), Benny Goodman ("King of Jazz") oder Elvis Presley ("King of Rock'n'Roll").



Schwarze Alltags- und Populärkultur wurde tatsächlich über Jahrzehnte hinweg immer wieder als Selbstbedienungsladen für weißes Gewinnstreben – ökonomischer oder auch nur selbstdarstellerischer Natur – betrachtet. Die schwarzen Pioniere dieser Stile blieben sehr oft unbedankt und meistens unbezahlt. Wo heute "kulturelle Aneignung" angeprangert wird, wird oft schlicht Gerechtigkeit eingefordert.



Was dabei aber nicht behauptet wird – auch wenn sich gerade in diesen Punkt oft die Debatte verbeißt –, ist der exklusive Eigentumsanspruch auf bestimmte kulturelle Formen. Der Blues gehört nicht Robert Johnson, der Jazz nicht Louis Armstrong. Beide Kunstformen – und ja, auch HipHop oder der ebenfalls ursprünglich schwarze Techno – tragen sehr wohl Spuren von weißen Musikerinnen und Musikern. Kultur existiert nicht im Format von Besitzverhältnissen, sondern ist eine kollektive, im Fluss befindliche Formation – außer natürlich, es geht um individuelle Urheberrechte. Und gerade in diesem Bereich ist die Kritik an der Aneignung berechtigt, wurden schwarze und weiße Urheber historisch keineswegs immer gleichbehandelt. Eine reine, abgegrenzte, in sich authentische Kultur und kulturelle Identität existiert dagegen wohl nur in der Vorstellung völkischer Ideologen (die es freilich nicht nur in weißen Burschenschaften gibt).