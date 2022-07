Ich spazierte von der Hungerburg über den Steig auf die Arzleralm, als plötzlich, keine zehn Meter vor mir, ein junger Rehbock aus dem Wald auf den Steig trat - nicht unweit von den letzten bewohnten Häusern entfernt. Beide blieben wir wie angewurzelt stehen und musterten uns für mindestens fünf Minuten. Dann stieg er langsam wieder in den Wald zurück. Noch nie war ich einem so scheuen Tier so nah in freier Natur. In einem solchen Augenblick erscheint mir die Welt für kurze Zeit in Ordnung.

FLORENTINE MARX-LADURNER, INNSBRUCK

