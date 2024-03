Drei Gänge mit … Michael Fleischhacker

Michael Fleischhacker ist ein mutiger Mensch, man kann es gar nicht anders nennen. Wir sitzen in einem Wirtshaus mitten im 8. Bezirk, in einem Lokal, in das wir sehr zufällig gestolpert sind. „Nguyen’s Pho House“, Fleischhackers ursprünglicher Vorschlag, hatte geschlossen, und jetzt bestellt er in der „Frommen Helene“, ohne lange in die Karte zu schauen. Die Karte ist ein Telefonbuch. Fle, wie er unter Journalisten heißt, ist also entweder Schnellleser oder er will seine Zeit nicht mit Sinnlosigkeiten wie einer Speisekarte vergeuden. Ist ihm am Ende ein bisschen egal, was er isst? „Internatsschüler“, sagt Fleischhacker nur. Das ist die Umschreibung für „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ und ein Hinweis darauf, dass er mit zu viel Angebot nicht umgehen kann. Mir imponiert das, also bitte zweimal Menü eins, vegetarisch mit Suppe, und bis ich das bedauere, wird es noch zehn Minuten dauern, denn dann stehen die sogenannten Bärlauch-Erdäpfelnockerl in warmer Kräuteroberssauce (9,80 Euro) auf dem Tisch.

Internatsschüler haben es wirklich nicht leicht.