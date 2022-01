Esoteriker-Zeitschrift "Pulsar": Neues aus Atlantis

Im Frühwinter 2022, am Höhepunkt von Omikronwelle und Jännerloch, also kurz vor dem Skiurlaub, müssen wir eine Reise antreten. Sie führt ins Unbekannte, in eine Gegend, die auf den ersten Blick gut ausgeleuchtet, fast grell erscheint. Aber sie hat auch dunkle Flecken und Geheimnisse. Nicht alles ist, wie es scheint. Die Reise führt zu Heilsteinen und Homöopathen, Geistheilern und Lebensberatern, nach Atlantis, zu Erzengeln und feinstofflichen Energien. Sie führt ins Innere des Monatsmagazins „Pulsar. Zeitschrift für Aktives Bewusstsein – Gesundheit. Therapie. Innere Entwicklung“.



Seit 33 Jahren erscheint „Pulsar“ in der kleinen steirischen Ortschaft Wutschdorf, wenige Kilometer südlich von Graz, etwa auf halbem Weg zwischen Kalsdorf und Heiligenkreuz am Waasen. Hier leben Kurt und Marlis Bach, Herausgeber und Chefredakteurin. Die Zeitschrift erscheint monatlich in einer Auflage von 18.000 Exemplaren, die Leserschaft ist nach Angaben des Verlegers mehrheitlich weiblich, über 50 Jahre alt und überdurchschnittlich gebildet.



Dem esoterisch und naturheilkundlich Uneingeweihten erlaubt das Magazin einen Einblick in eine Welt, die wohl auch deshalb so geheimnisvoll wirkt, weil das Geheimnis ihre Grundlage ist, und die derzeit von so großem Interesse ist, weil auf diesen Geheimnissen ein bedeutender Teil der aktuellen Corona-Protestbewegung fußt. Kurt Bach, Gründer und Herausgeber, erklärt sich selbst für pragmatisch: „Wir wollen die Menschen sensibilisieren für die Wunder des alltäglichen Lebens. Ich selbst bin kein Esoteriker, bin eher Realist – aber man sieht eben auch in der Realität viele Dinge, die nicht erklärbar sind. Beispiel Licht: Es gibt in der Physik Beweise, dass das Licht eine Welle ist, und es gibt Beweise, dass das Licht ein Teilchen ist. Beides gleichzeitig kann nicht sein, aber es ist trotzdem so.“ (Die Quantenphysik hat für dieses Phänomen freilich gute Erklärungen.)