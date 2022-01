Das denkt die profil-Community über die Impfpflicht

„Lotterie ist ein Schwachsinn“

Bernd H. Pierstorff, 80, Hundecoach aus Breitenfurt

Die Impfpflicht kommt aus meiner Sicht viel zu spät und gerade jetzt zur Unzeit. Die Omikron-Variante ist jetzt schon allgegenwärtig und ich fürchte, es wird fast alle erwischen. Die einen mehr, die anderen weniger. Geimpft oder ungeimpft. Wer vier Stunden lang in eisiger Kälte am Ring seine „Freiheit“ gegen die in Österreich angeblich ausgebrochene „Diktatur“ zu verteidigen glaubt, anstatt seine Freiheit in einer milliardenfach erprobten Impfung zu erkennen, ist nicht zu überzeugen – auch nicht mit Strafen oder einer Impflotterie (Schwachsinn).