Nun schien der Konflikt trotz eines öffentlich demonstrierten Zusammenrückens der Zweckgemeinschaft ausgerechnet bei der Europameisterschaft zu eskalieren. Österreichs Nationalteam überzeugte seit vielen Monaten nicht mehr. Und der Teamchef ließ sein Team beharrlich nicht von der Leine.

Die große Bühne Europameisterschaft wurde für Foda immer mehr zum Schicksalsmoment: Nicht nur der Aufstieg einer hochkarätigen österreichischen Mannschaft schien in Gefahr, sondern auch sein Teamchef-Posten. Während der Europameisterschaft begann Foda endlich, aber immer noch zögerlich, altbekannte Forderungen Stück für Stück umzusetzen. In der ersten Partie spielte David Alaba unerwartet nicht den viel kritisierten Taktgeber im Mittelfeld, sondern arrangierte sich mit seiner angestammten Position in der Abwehr – und wurde prompt von der UEFA zum „Man of the Match“ gekürt. Doch die Handbremse im Spiel hielt Foda weiterhin fest in der Hand. Er schickte sein Team gegen Nordmazedonien und Holland mit einer Fünfer-Abwehrkette aufs Feld – und bremste den Offensivdrang schon damit gehörig ein. Das Wehklagen der Spieler wurde lauter und deutlicher. Erst der darauffolgende Rambazamba-Auftritt im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine brachte den Achtelfinal-Aufstieg. Das muss dem Teamchef bewusst sein.

Die österreichische Truppe hat einen großen Vorteil: Sie beherrscht das hohe Angreifen. Diese Spielweise bringt für die derzeitige Verfasstheit des Nationalteams viele Vorteile. Denn: Hat man den Ball, fehlt es zumeist an Esprit aufgrund fehlender Ideen und Automatismen. Je weiter hinten auf dem Feld die Spieler den Ball erkämpfen, desto länger ist der Weg zum gegnerischen Tor. Je höher sie ihn aber in der gegnerischen Hälfte ergattern, desto kürzer ist dieser.