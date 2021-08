Explosionsgefahr in der ORF-Serie „Die Macht der Kränkung“

Die Psychiaterin Heidi Kastner definiert Kränkung als „Erschütterung des Selbstwerts durch eine relevante Person“. Jene Menschen, die ihre Selbstwertschwäche nicht neutralisieren, weil sie beispielsweise an einer Persönlichkeitsstörung leiden, können angesichts von winzigen Details und Lappalien aus dem Gleichgewicht geraten, die als eine solche Entwertung empfunden werden. Haller findet, dass die Kränkung (profil-Coverstory 11/2016) in der Psychiatrie bislang völlig unterschätzt wurde: „Erstaunlicherweise wurde den destruktiven Energien der Kränkung über Jahrzehnte kaum Raum gegeben. Der ganze Fokus lag auf der Traumaforschung. Einer Studie zufolge waren 88 Prozent aller Amokläufer (96 % sind männlich) zuvor in der Schule oder am Arbeitsplatz gehänselt, ausgeschlossen oder von Mädchen zurückgewiesen worden. Kränkung ist auch das häufigste Motiv bei Femiziden. Am häufigsten werden Frauen in Österreich von ihren Männern getötet – wenn sie im Begriffe waren, ihren Partner zu verlassen oder es bereits getan hatten. „Männer sind viel leichter kränkbar als Frauen“, so Haller, „oft zeigen sie nach ihren Taten kaum Reue und nehmen kommentarlos lebenslängliche Gefängnisstrafen in Kauf, weil sie aus ihrer Sicht durch den Mord ihren Selbstwert wiederhergestellt haben.“