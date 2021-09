„Franz Antel ist kein Einzelfall“

profil: Bekannt war lediglich, dass Antel bei der Wehrmacht war.

Dämon: So begann ich zu recherchieren. Ich war zuvor schon auf ein Filmprojekt von Antel, das 1946/47 zwar groß angekündigt wurde, aber schlussendlich nie zu Stande kam, gestoßen. Nun fragte ich mich: Warum wurde dieser Film nie gedreht? Gibt es einen Zusammenhang mit Antels Vergangenheit?

profil: Und?

Dämon: Indirekt ja, es gab ihn. Denn als Antel nach dem Krieg seinen ersten Film machte, hatte er noch keine Gewerbeberechtigung, eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt drehen darf. Als er im Jahr 1947 um eine solche Berechtigung angesucht hatte, begannen die Wiener Behörden Informationen zu seiner Person einzuholen, um herauszufinden, ob er der NSDAP oder anderen NS-Organisationen angehört hatte. Zumindest zu diesem Zeitpunkt war man noch bemüht, keine ehemaligen Nationalsozialisten im Film mitmischen zu lassen. So kam der Stein ins Rollen.

profil: Was steht in diesen Akten?

Dämon: Franz Antel ist 1936 nach Deutschland geflüchtet, gab dort an, seit 1933 NSDAP-Mitglied zu sein, und suchte um Hilfe beim NS-Flüchtlingshilfswerk an. Er behauptete, er sei in Österreich wegen seiner NS-Betätigung verfolgt und eingesperrt worden. So wurde er deutscher Staatsbürger – und blieb es bis 1960.

profil: Franz Antel, einer der bekanntesten Filmemachers Österreich ist also jahrelang gar kein Österreicher gewesen, sondern Deutscher. Vermutlich deswegen, weil er sich bereits in den 1930er Jahren, als die NSDAP noch verboten war, Hitlers Partei anschloss.

Dämon: Richtig. Er hat 1937 um die deutsche Staatsbürgerschaft angesucht, was ihm in Folge die Beschäftigung beim deutschen Film erleichterte.

profil: Was hatte es für Auswirkungen, wenn man noch vor dem Anschluss der NSDAP-beigetreten ist?

Dämon: Die NSDAP hatte in Österreich bereits in den 1920er-Jahren Anhänger, damals war der Beitritt legal. Als 1933 in Deutschland die Nazis an die Macht kamen, etablierte sich In Österreich der Austrofaschismus, die NSDAP war ab 1933 bis zum so genannten „Anschluss“ 1938 verboten. Nur illegalen Nazis drohten Haftstrafen. Antel war nicht der einzige NS-Sympathisant, der in dieser Zeit aus Österreich nach Deutschland floh. Auch der Wiener Komponist Heinrich Strecker, der seit 1933 NSDAP-Mitglied war, verließ das Land. Er setzte sich für Antel ein, indem er gegenüber den deutschen Behörden Antels NSDAP-Mitgliedschaft und NS-Betätigung in Österreich bestätigte.