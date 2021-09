Aber diese Zeiten waren im Jahr 2006 vorbei: Nach einem Sturz sitzt Antel, der Altmeister handwerklich gediegener, inhaltlich meist seichter filmischer Unterhaltungsware – er ist jetzt 93 Jahre alt – in einem Seniorenheim in Wien-Währing. Er ist so pleite, dass die Inzersdorfer Konservenfabrik als Akt reiner Nächstenliebe Szegediner Krautfleisch nach seinem Rezept in Dosen abfüllt und ihn mitverdienen lässt. „Sacher“-Besitzerin Elisabeth Gürtler schickt manchmal Süßes aus der Backstube ihres Hotels, Bernhard Paul richtet mit seinem Zirkus Roncalli eine Benefizgala aus.