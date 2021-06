ÖFB-Team: Der Teamchef und seine Souffleure

Österreich hat erstmals die K.O.-Phase bei einer Europameisterschaft erreicht, Italien im Achtelfinale einen beherzten Kampf geliefert – und gezeigt, dass hier eine goldene Generation am Werk ist. Es bleibt die Frage: Was ist da passiert zwischen den mauen Spielen des letzten Jahres, der teaminternen Beziehungskrise nach dem März-Lehrgang und der vielumjubelten Europameisterschaft? profil hat in den letzten Wochen tief in das Innenleben des Nationalteams hineingehorcht. Ist jetzt alles gut?