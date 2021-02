„Game of Thrones“, Staffel 8: Nichts ist für immer

Was bleibt also von der beliebtesten TV-Serie der letzten Jahre? „Game of Thrones“ strebt auf ein Ende zu, das so oder so nur enttäuschen kann. Das liegt daran, dass die Romanvorlage des Fantasy-Autors George R. R. Martin der TV-Adaption schon seit Jahren hinterherhinkt (zwei Bücher sind noch geplant) – und die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss nun ein Ende von vielen präsentieren werden. Wer sitzt im Finale auf dem Eisernen Thron? Es ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Die Welt von „Game of Thrones“ ist so groß und vielfältig, dass man sich noch ewig darin aufhalten könnte. Dass es ein Ende geben muss, war von Anfang an klar. Man wird es lieben und hassen, wie man fast jede Folge geliebt und gehasst hat, jeden Charakter verstanden und missverstanden hat.