Hanau-Film: Herr Doktor Boll, wieso haben Sie das gemacht?

Am Abend des 19. Februar 2020 ermordete der 43-jährige arbeitslose Bankkaufmann Tobias Rathjen im hessischen Hanau Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Die Tat war rassistisch motiviert und ging schnell vonstatten. Gegen 21.50 Uhr näherte sich Rathjen einer Bar, die hauptsächlich von Menschen mit Migrationshintergrund besucht wird; zwölf Minuten später waren an zwei Tatorten neun Menschen tot. Danach fuhr er nach Hause, erschoss seine bettlägerige Mutter – und anschließend sich selbst. Der Anschlag war intensiv geplant, Rathjen hatte in einem Schützenverein trainiert und besaß legal drei Schusswaffen, obwohl er mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz geraten war.

In einem vor der Tat veröffentlichten Pamphlet erläuterte Rathjen sein Weltbild, eine Ansammlung von Verschwörungstheorien, Misogynie, Verfolgungswahn und Rassismus. Hanau erschütterte Deutschland. „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift, und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen“, sagte Angela Merkel am Tag nach dem Anschlag. „Die Opfer waren keine Fremden. Hessen und Hanau waren ihre Heimat geworden“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bei einer Trauerfeier. Die Namen der Ermordeten sind ein Symbol gegen xenophoben Hass geworden.

Und dann kam Uwe Boll. Kaum ein Bericht über den in Mainz lebenden Filmemacher kommt ohne das Label „schlechtester Regisseur der Welt“ aus. Daran ist er selbst nicht ganz unschuldig. Just zum zweiten Jahrestag des Anschlags von Hanau veröffentlichte der 56-Jährige nun einen Film über die Ereignisse und wirft damit einige Fragen auf. Die dringendsten: Wo ist die Grenze zwischen Aufklärung, Kunst und Verharmlosung? Und was ist das eigentlich: Kunst? Reicht es, sie nur zu behaupten?

...