Hat die Schweiz Österreich als Skination überholt, Herr Reusser?

profil: Und sie müssen versuchen, ihre Athleten gesund durch die Saison zu bringen. Die Belastung steigt immer weiter, und damit das Verletzungsrisiko. Können Sie dieses Risiko regulieren, indem Sie Athleten auch einmal einbremsen?

Reusser: Ich glaube, weniger ans Limit zu pushen, liegt nicht in der Natur von Spitzensportlern. Die werden auch in Zukunft immer versuchen, am Limit zu fahren, egal welche Herausforderung man ihnen stellt. Da müssen wir wirklich auf Verbandsebene gute Lösungen finden, die den Sport sicherer machen. Es sind alle Nationen gefordert, auch gemeinsam mit der FIS zu überlegen, was zu Verletzungen führt und wie man das Risiko reduzieren könnte.



profil: Zur Gretchenfrage: Welche Rolle spielt das Budget? Der ÖSV ist im Skisport ja quasi Bayern München - allein schon aus finanziellen Gründen auf ewig unschlagbar.

Reusser: Wenn man den Nationencup gewinnen will, heißt das, dass man bei den Männern wie bei den Frauen in fünf Disziplinen eine starke Mannschaft braucht. Und wenn man eine starke Weltcup-Mannschaft haben will, braucht man auch eine starke Europacup-Mannschaft und ein starkes Nachwuchs-Team. Das zu finanzieren, ist extrem teuer. Wenn wir jetzt ehrlich sind, ist es de facto so, dass sich Österreich das leisten kann, die Schweiz kann es sich leisten, für die Franzosen ist es schon sehr schwierig, für die Italiener ist es sehr schwierig, und es ist unmöglich für die restlichen Nationen.



profil: Und wie konnten Sie diese Dominanz nun knacken?

Reusser: Dass die Schweiz 30 Jahre lang den Nationencup nicht gewinnen konnte, hatte teilweise sicher sportliche Gründe, teilweise war wohl auch falsches Management dabei, aber zu einem guten Teil lag dahinter auch eine falsche Erwartungshaltung in Relation zu den finanziellen Möglichkeiten. Man kauft sich so einen Nationencup ja nicht damit, dass man ein, zwei Jahre ein bisschen mehr investiert. Den Nationencup gewinnt man, wenn man langfristig stabile starke Strukturen hat. Und das hatte der ÖSV unglaublich gut gemacht in den letzten Jahrzehnten. Aber Swiss-Ski hat in den letzten fünf bis zehn Jahren, nachdem man zwischenzeitlich auch finanziell einmal arg angeschlagen war, einen tollen Job gemacht, ist heute auch wirtschaftlich sehr gesund und kann deswegen langfristig planen. Das ist entscheidend, wenn man mit einer breiten Mannschaft in allen Disziplinen vorn mitfahren will. Also um Ihre Frage kurz zu beantworten: Ja, du brauchst Geld, um erfolgreich zu sein.



profil: Am 8. Februar hat die alpine Ski-WM in Cortina begonnen. In Österreich gibt es die schöne Tradition, dass der Präsident vorab bekannt gibt, wie viele Gold-,Silber-und Bronzemedaillen er sich erwartet. Wie sehen Ihre Vorgaben aus?

Reusser: So etwas war in der Vergangenheit auch bei uns üblich, aber inzwischen verzichten wir darauf. Wir haben in allen Disziplinen Athletinnen und Athleten, die schon einmal auf dem Podest standen oder sogar Rennen gewinnen konnten. Aber am Schluss ist ein WM-Rennen eine Momentaufnahme. Wir versuchen, unsere Athletinnen und Athleten bestmöglich vorbereitet zur WM zu schicken, und dann sollen die besten drei die Medaillen holen. Wir hoffen, dass wir bei dem einen oder anderen Event auch auf dem Podest stehen dürfen. Das ist heute unsere Zielformulierung.

Walter Reusser, 44, ist seit Dezember 2019 als Alpin-Direktor und Mitglied der Geschäftsführung des Schweizer Skiverbands Swiss-Ski tätig. Davor war der gebürtige Emmentaler als Chief Operating Officer bei der Schweizer Skifirma Stöckli unter anderem für den Bereich Spitzensport verantwortlich. In dieser Funktion betreute er etwa auch die slowenische Rennläuferin Tina Maze in deren Rekord-Saison 2012/13 (2414 Weltcup-Punkte).Vor seinem Engagement bei Stöckli war Reusser bereits für den Schweizer Skiverband aktiv, unter anderem als Europacup-Trainer und Servicetechniker. Gleich in seiner ersten Saison als Alpin-Direktor konnte die Schweiz die Nationenwertung des Ski-Weltcups für sich entscheiden-zum ersten Mal seit dem Winter 1988/89.