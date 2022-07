Genderpolitik: In der Hitze des Geschlechts

Selbstmord oder Selbstmordgedanken* sind keine Seltenheit bei Jugendlichen in Transitionsprozessen. In einer im Juni publizierten kanadischen Studie gaben 14 Prozent dieser Jugendlichen an, in den letzten zwölf Monaten schon einmal ernsthaft an Selbstmord gedacht zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trans-Jugendliche ihrem Leben ein Ende setzen, ist fünf Mal so hoch wie bei Cis-Teenagern. Bei der „Gay Pride Parade“ im London gingen Aktivisten und die Familie der 20-jährigen Amerikanerin Alice Litman mit Transparenten auf die Straße, die das Bild der jungen Trans-Frau zeigten. Sie war 1023 Tage auf einer Warteliste für eine geschlechtsangleichende Operation ohne Erfolgsaussichten vorgemerkt und hatte im Sommer ihrem Leben ein Ende gesetzt.

All diese schockierenden Statistiken und Wahrheiten verschwinden vom Radarsystem der öffentlichen Wahrnehmung und machen in den Echokammern der sozialen Medien regelrechten Meinungsräuschen um theoretische und terminologische Spitzfindigkeiten Platz. Das Pendel schlägt oft in

paradoxe Richtungen aus und wird durch die Kampagnisierung zu einem terminologischen wie destruktiven Hickhack, der von den dramatischen Konfliktherden wie Gewaltverbrechen an Transpersonen und der außergewöhnlich hohen Selbstmordrate unter jungen Transidenten ablenkt.

Die Gründe, warum das Thema gerade jetzt die Emotionen in allen weltanschaulichen Lagern dermaßen hochschlagen lässt, sind komplex: Die neuen Möglichkeiten der Selbstgestaltung der menschlichen Intimzone machen Angst, vor allem dem rechten Rand der Gesellschaft. Dort wird das neue Geschlechtsverständnis gerne als „akademisch, künstlich, elitär und degeneriert“ apostrophiert, wie die deutsche Soziologin und Expertin für Gender-Studies Paula-Irene Villa Braslavsky in der Berliner „taz“ konstatiert. Wahrscheinlich löst es dort heute ähnliches Unbehagen wie der feministische Kampf um Gleichberechtigung in den 1970er-Jahren aus. Außerdem ist die Existenz eines dritten Geschlechts in der westlichen Welt nicht kulturhistorisch verankert, wie das in vielen Ländern Asiens der Fall ist, siehe etwa Thailands Ladyboys.